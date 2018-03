Vmware semplifica l’adozione del multi cloud e va su Aws

Vmware ha ampliato il proprio portafoglio di servizi cloud per consentire di gestire meglio la complessità e il rischio di più ambienti cloud ed estendendo operazioni IT coerenti dal data center al cloud.

Man mano che le aziende espandono l'uso del cloud e utilizzano più provider di cloud, hanno maggiori complessità e rischi associati a diverse infrastrutture, strumenti di gestione e processi.

Vmware stima infatti che quasi i due terzi del mercato utilizzeranno due o più provider di servizi cloud oltre ai propri data center locali.

I servizi cloud Vmware sono quindi progettati per avere la flessibilità necessaria per sfruttare qualsiasi ambiente cloud fornendo al tempo stesso operation coerenti su come sono gestiti e protetti.

Estendendo le operazioni dal data center al cloud, Vmware si occupa di dare visibilità end-to-end dell'utilizzo del cloud, dei costi dell'infrastruttura, delle prestazioni della rete, del monitoraggio dettagliato delle applicazioni e dell'analisi e una maggiore sicurezza tra il cloud pubblico e gli ambienti locali.

Lo fa con nuovi servizi lanciati oggi.

Servizio Hybrid Cloud Extension per private cloud

Si tratta di un'offerta SaaS che offre mobilità delle applicazioni e ibridità delle infrastrutture tra diverse versioni di vSphere, on-premise e nel cloud. Hybrid Cloud Extension fornisce il supporto operativo che consente alle aziende di completare lo spostamento del carico di lavoro su larga scala in ambienti che abbracciano più sedi di data center privati. Hybrid Cloud Extension consente di gestire la migrazione delle applicazioni senza modifiche, con tempi di fermo delle applicazioni minimi o nulli e in ambienti vSphere eterogenei. La migrazione del cloud è semplificata eliminando la necessità di sostituire, ricontrollare o modificare gli strumenti cloud, il tutto mantenendo la business continuity, il tempo di attività delle applicazioni, le architetture di rete e le prestazioni.

Wavefront by VMware Service

La piattaforma di monitoraggio e analisi metrica basata su SaaS supporta applicazioni cloud native e aziendali e infrastruttura cloud pubblica e privata, inclusi AWS, Google Cloud Platform, workload che girano su Azure, e ora VMware Cloud on AWS. VMware ha aggiunto 45 integrazioni Wavefront comprese GCP, Chef, GitHub, Spark, Nginx+, e Mesos, in aggiunta alle integrazioni già supportare come AWS Lambda, Kafka, e Docker, che espanderanno il set di informazioni che possono essere unificate, visualizzate e monitorate da Wavefront, per aiutare i clienti a ottimizzare le applicazioni e fornire report e dashboard più interessanti per applicazioni dinamiche. Wavefront ora supporta Kubernetes in Pivotal Container Service (PKS), servizi di piattaforme applicative come Pivotal Cloud Foundry (PCF) e applicazioni aziendali in esecuzione su cloud privati ​​basati su VMware.

Nuovo Vmware Log Intelligence Service

Log Intelligence offrirà insight operativi approfonditi nei data center. Log Intelligence garantirà una rapida risoluzione dei problemi IT e una gestione centralizzata dei registri su più cloud, tra cui VMware Cloud on AWS. Log Intelligence utilizzerà algoritmi di machine learning, analisi dei log in tempo reale e dashboard avanzati per la scansione continua delle anomalie negli ambienti di data center e cloud. Il servizio offrirà la ricerca di log ad alte prestazioni per dare all’'IT visibilità unificata sul comportamento delle applicazioni e sullo stato dell'infrastruttura sottostante.

VMware Cost Insight

Aaggiungendo al supporto esistente i data center AWS, Microsoft Azure e VMware private cloud, Cost Insight offre ora una valutazione dettagliata per la migrazione dei carichi di lavoro su VMware Cloud on AWS, calcolando la capacità e il costo di esecuzione delle app su cloud pubblici o privati. Cost Insight offre una comprensione del costo reale della migrazione attraverso l'integrazione con Network Insight, offrendo all'IT una visione più accurata del costo totale di un'app, incluse le stime sull'uscita di rete e i costi IOPS di archiviazione post migrazione.

VMware Cloud on AWS in Europa

VMware annuncia che VMware Cloud on AWS è ora disponibile nella regione AWS EU (Londra). L'annuncio avvia l'espansione globale di VMware Cloud on AWS rendendolo disponibile per i clienti europei e multinazionali. Inoltre, oggi VMware offre nuove funzionalità per livelli superiori di disponibilità dell'infrastruttura, maggiore efficienza dello storage e integrazione con più servizi, consentendo ai clienti di accelerare la migrazione al cloud e semplificare le implementazioni del cloud ibrido.

VMware ha inoltre aggiunto nuovi miglioramenti al programma Partner Network (VPN) per consentire ai partner SISO (system integrator) e outsourcer di sistema, ai provider di servizi gestiti e ai fornitori di soluzioni di far crescere il proprio business relativo al cloud ibrido con Cloud on AWS e ha aggiunto Cloud on AWS Solution Competency, offrendo i training di vendite e tecnici di cui i partner hanno bisogno per vendere e gestire Cloud on AWS.