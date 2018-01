Veeam investe nella protezione dei dati per AWS

Veeam Software ha annunciato l’acquisizione di N2WS, provider di servizi enterprise di backup e disaster recovery cloud nativi per Amazon Web Services (AWS), per un totale in contanti di 42,5 milioni di dollari.

N2WS fornisce una soluzione di backup cloud nativa creata appositamente per i carichi di lavoro AWS.

Ciò permette alle aziende di effettuare il backup di dati e applicazioni ogniqualvolta necessario e di recuperarli in pochi secondi.

La crescita di fatturato di N2WS nel 2017 è stata del 102%.

L’acquisizione rafforza la posizione di Veeam come provider di availability per qualsiasi applicazione e dato su ogni cloud, con un concreto vantaggio nella protezione degli ambienti AWS.

N2WS continuerà ad operare come azienda indipendente, mantenendo il proprio brand, e diventando “A Veeam Company”.

La combinazione tra la continua penetrazione di Veeam nel settore Enterprise e la protezione dati dei carichi di lavoro AWS nel cloud pubblico di N2WS, fornirà soluzioni che permetteranno alle aziende di sfruttare i carichi di lavoro, su cloud pubblico, più velocemente, aumentare i risparmi ed ottenere altri benefici.



Veeam avrà accesso alla tecnologia e alla ricerca e sviluppo di N2WS, così da integrare la protezione dati per i carichi di lavoro AWS nella Veeam Availability Platform.

N2WS avrà accesso alla ricerca e sviluppo di Veeam oltre alla esperienza nella protezione dati per gli ambienti virtuali e fisici; N2WS avrà inoltre accesso all’ecosistema di alleanze e partner di Veeam, tra cui quasi 55.000 rivenditori e 18.000 Veeam Cloud Service Provider;

Gli attuali clienti di Veeam potranno beneficiare di un pacchetto che comprenderà offerte speciali e incentivi per Cloud Protection Manager di N2WS.

N2WS continuerà a operare come azienda indipendente nelle proprie sedi di West Palm Beach, Florida, USA, Haifa, Israele ed Edinburgo, Regno Unito.

Jason Judge continuerà a guidare N2WS nel ruolo di Chief Executive Officer (CEO) e tutti i team, inclusi il sales, marketing, R&D e customer service rimarranno intatto e continueranno a contribuire alla crescita del business.