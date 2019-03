Tutto sul cloud a Torino: la CloudConf 2019

Il cloud sta diventando ormai il motore di tantissime aziende italiane: le novità e tecnologie che rappresentano il cuore di questo movimento sono al centro della CloudConf, evento italiano più importante sulla scalabilità e su tutti principi del cloud computing: machine learning, serverless, Internet of Things, container, SaaS, DevOps e altro.

Giunta alla settima edizione la CloudConf è diventata un punto di riferimento per sviluppatori, startup, digital company, Cto e operatori IT e quest’anno raccoglierà a Torino ben 1.000 partecipanti.

La CloudConf si terrà giovedì 28 marzo 2019, preceduta e seguita da due workshop day (mercoledì 27 e venerdì 29 marzo) al Centro Congressi Lingotto, via Nizza 280, Torino.

Il programma dell’evento prevede l'intervento di nove relatori internazionali da aziende come Amazon Web Services, Google Cloud, Ibm, Docker, Dazn e Microsoft Azure.

Nelle pause di networking sarà possibile usufruire del servizio di mentorship (incontri 1-to-1 con esperti di specifiche tecnologie) o discutere con gli altri partecipanti nei 12 Open Table che ospiteranno talk e approfondimenti su determinati argomenti: dall’IoT alla scalabilità.

Sarà presente anche un Business Corner per affrontare tematiche specifiche con un punto di vista non prettamente tecnico.

Per partecipare cliccare qui

CloudConf in crescita costante

L’evento nato nel 2013 ha cavalcato l’onda dell’innovazione portata dal cloud computing e si è affermato crescendo edizione dopo edizione e registrando ben 6 sold out consecutivi.

Il successo riscontrato di anno in anno non è casuale: in parte è stato indirizzato dagli organizzatori che hanno saputo far evolvere la conferenza, coinvolgere grandi relatori e aziende e al tempo stesso mantenere un ambiente rilassato.

Dall’altra è stato trainato dall'affermazione del cloud computing, che ha conquistato aziende di ogni settore e dimensione: dalle piccole startup digitali alle grandi imprese, spingendo gli addetti del settore (sviluppatori, project manager, consulenti) ad aggiornare il proprio bagaglio tecnico con eventi come la CloudConf.

Hashtag ufficiale della manifestazione: #cloudconf2019