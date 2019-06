Potrebbe risultare sorprendente di primo acchito, ma il Mac mini, il computer desktop compatto di Apple, ha una lunga storia di strette relazioni con i data center, tanto è vero che Cupertino stessa aveva a un certo punto lanciato una versione Mac mini Server.

Sonnet Technologies, specialista in sistemi e componenti di espansione, presenta tradizionalmente nel suo catalogo diverse soluzioni per il Mac mini. L’azienda ha di recente svelato xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition, la versione aggiornata del suo sistema di espansione Thunderbolt-to-PCIe e contenitore rackmount progettato esclusivamente per computer Apple Mac mini.

Il nuovo xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition, come facilmente intuibile dal nome del prodotto, presenta la veloce interfaccia Thunderbolt 3 dual-port che consente di supportare i più recenti computer Mac mini, che integrano anch’essi la tecnologia d’ultima generazione Thunderbolt 3.

L’involucro 1U custom del prodotto è progettato per l'utilizzo in rack da 19 pollici per server, apparecchiature e portatili: al suo interno, xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition consente di installare in modo sicuro un computer Mac mini e di collegare due slot per schede PCIe al computer tramite una delle sue porte Thunderbolt 3.

Questi slot supportano una scheda PCIe full-height, full-length e single-width, più una scheda full-height, half-length. Una porta USB-A e un pulsante di accensione montati sul pannello frontale consentono l'utilizzo del sistema senza richiedere l'accesso al retro del computer.

Ulteriori cavi fissati al pannello collegano le porte del computer (HDMI, 10 Gigabit Ethernet e USB-A) alle porte presenti sul retro di xMac mini Server, per consentire una comoda connessione esterna via cavo. Un hub di alimentazione fornisce una singola connessione a una presa di corrente per il computer e il sistema di espansione di schede PCIe, mentre il coperchio superiore removibile consente un facile accesso al computer e alle schede installate.

A chi può essere utile una soluzione di questo tipo? Per numerose applicazioni, sostiene Sonnet, un Mac mini con porte Thunderbolt 3 ha una potenza di elaborazione più che sufficiente, ma il suo design compatto ne limita i potenziali usi, specialmente nei flussi di lavoro audio e video professionali.

xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition è stato progettato proprio per risolvere questi limiti del mini-computer desktop di Apple: la mancanza di slot PCIe per schede di espansione che forniscono connettività e funzionalità aggiuntive e un design non facilmente montabile in modo sicuro in un rack: la soluzione all-in-one di Sonnet offre al Mac mini queste caratteristiche, inclusa l'estensibilità di un computer a piena grandezza.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Sonnet, a questo link.