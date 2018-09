Si chiama Toughbook FZ-L1 ed è il nuovo tablet rugged Android di Panasonic. Il nuovo modello è progettato per i lavoratori che hanno bisogno di un device robusto e versatile. E con un occhio di riguardo al rapporto tra prezzo e prestazioni.

Nel presentare il nuovo modello Toughbook FZ-L1, Panasonic offre uno sguardo sul mercato in questo settore. Secondo un rapporto VDC, il mercato EMEA di tablet rugged è ammontato a 127 milioni di dollari nel 2017. Avrebbe registrato una crescita del 13,4% e il market share Panasonic sarebbe del 58%.

Che sia in crescita l’interesse per questa categoria di prodotti, seppur di un segmento verticale, abbiamo avuto altre dimostrazioni. Ad esempio con Google che ha ampliato il programma Android Enterprise Recommended con la nuova categoria dei dispositivi rugged.

Ma veniamo al Panasonic Toughbook FZ-L1.

Gli obiettivi chiave nel progettare il Toughbook FZ-L1 erano poter offrire ai lavoratori un dispositivo mobile affidabile, che offrisse varie opzioni d’uso, che fosse semplice ed efficiente e che garantisse continuità di operatività.

All’interno della gamma Panasonic, si colloca in una posizione mid-range, di ingresso nella fascia rugged.

È pensato per chi lavora a contatto con il pubblico. E per settori quali retail e hospitality, industria manifatturiera, trasporti e logistica. È particolarmente indicato per applicazioni indoor, rispetto ai modelli più adatti per l’outdoor.

Caratteristiche del Panasonic Toughbook FZ-L1

Il Toughbook FZ-L1 dispone di un display 7" HD (1280 x 720), 294 ppi, leggibile alla luce del giorno. Prevede un Rain mode, per un input accurato in caso di pioggia. Così come di un Glove mode, per l’uso con i guanti. E di un Pen mode, per un input più preciso con un pennino.

Per quanto riguarda la resistenza, è testato per gli standard militari MIL-STD-810G. Resiste ad acqua e polvere con grado di protezione IP67 e a cadute da un massimo di 1,5m di altezza. Può funzionare a temperature comprese tra -10 e +50°C.

Il Toughbook FZ-L1 può essere dotato di un lettore barcode opzionale, compatibile con codici 1D, 2D o QR. Il lettore barcode può essere configurato sia in modalità portrait che landscape. Dispone anche di una fotocamera posteriore da 8MP per le foto e l’acquisizione semplice dei documenti.

Questo tablet rugged dispone di una batteria in grado di coprire un intero turno di lavoro. Prevede anche la funzionalità warm swap, per sostituirla in modo facile senza interrompere il lavoro.

Toughbook FZ-L1 si basa sul sistema operativo Android 8.1 Oreo, con supporto ai futuri aggiornamenti ad Android 9. È equipaggiato con una CPU Qualcomm Snapdragon quad-core da 1,1 GHz, 16GB di flash e 2GB di RAM.

Il tablet Panasonic Toughbook FZ-L1 sarà disponibile in tutta Europa nell’autunno 2018, con una garanzia standard di 3 anni. Sarà disponibile in otto varianti: con o senza lettore barcode, con connessione esclusivamente Wi-Fi o con Wi-Fi e 4G. E con o senza Google Mobile Services. Per il tablet rigged esiste anche un ampio ecosistema di accessori opzionali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.