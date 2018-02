Think tank tecnologico, 15 consigli per il business italiano

A margine della tavola rotonda che ha sancito la creazione del think tank di 01net, abbiamo raccolto le testimonianze dei partecipanti, in forma di consiglio diretto agli imprenditori italiani per orientare le decisioni di investimento tecnologico nel 2018.

La proposta effettuata dai quindici esponenti del mondo tecnologico che si sono seduti al tavolo di discussione è volutamente sintetica: in un minuto deve esprimere il senso dell'agire della società, in modo sistemico con l'ecosistema delle aziende clienti e gli stakeholder.

Il quadro che emerge è ricco e rappresentativo e costituisce un quadro completo del grande contenitore tecnologico realmente fruibile nel nostro Paese da parte di quegli imprenditori che decidono di puntare sull'Ict per potenziare il proprio business.

Si sono alternati alla nostra telecamera: Roberto Chinelli, CTO di Avanade; Giorgio Loddo, Senior sales engineer di Citrix; Alberto Bastianon, pre sales manager di Dell Emc; Alberto Dosi, Head of Mis di Fujitsu; Marco Tranquillin, Technical program manager di Google; Fabio Sammartino, Head of pre sales di Kaspersky Lab; Pietro Leo, Italy Chief scientiste research strategist di Ibm; Alessandro Salesi, Senior system engineering manager di Juniper Networks; Roberta Marchini, Technical sales manager di Lenovo; Fabio Massa, Cloud architect lead di Microsoft; Luigi Scappin, Direttore prevendita e Business development technology Bu di Oracle; Edoardo Schepis, Solution architect manager e Head of pre sales di Red Hat; Francesco Mondora, ceo di Mondora, società di TeamSystem; Rodolfo Rotondo, Senior business solutions strategist di Vmware.

Tutte le video pillole di un minuto sono qua sotto. Buona visione.