Microsoft aveva annunciato i nuovi device Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 a ottobre: ve ne avevamo parlato qui.

Ora i nuovi dispositivi sono in arrivo anche in Italia, sul Microsoft Store e presso i rivenditori selezionati. Il nuovo Surface Studio 2, il Surface più potente di sempre, è per la prima volta disponibile sul mercato italiano.

Tutti i nuovi dispositivi Surface sono disponibili sul Microsoft Store in prevendita, con data di rilascio annunciata per il 7 febbraio. Il prezzo di Surface Studio 2 parte da 4.199 euro, e i dettagli completi sul prodotto sono disponibili a questo link.

Surface Pro 6 è invece disponibile nella versione consumer a partire da 1.069 euro e nella configurazione business a partire da 1.169 euro. Inoltre, spiega Microsoft, acquistando in prevendita sul Microsoft Store il dispositivo nella configurazione consumer, si riceverà in regalo la Surface Pen, del valore di 114,99 euro. Maggiori informazioni sul Surface Pro 6 sono disponibili a questo link.

Surface Laptop 2 è disponibile a partire da 1.169 euro per la versione consumer e 1.369 euro per la configurazione business. Le configurazioni consumer con processore Intel Core i7 sono in prevendita in esclusiva sul Microsoft Store. Informazioni complete sul Surface Laptop 2 sono disponibili a questo link.

Surface Pro, potenza per utenti business

Per il nuovo Surface Pro, Microsoft ha annunciato un aumento del 67% della velocità, grazie ai processori Intel Quad Core di ottava generazione. Il 2 in 1 è disponibile nella versione nera, oltre che nel classico color platino. Surface Pro 6 coniuga portabilità e connettività utili per chi opera spesso in mobilità, alla potenza nelle prestazioni.

Per quanto riguarda il Surface Laptop 2, è disponibile nella colorazione platino ed è caratterizzato da linee pulite ed eleganti. Il funzionamento si basa sul processore Intel Quad Core di ottava generazione, con autonomia fino a 14,5 ore.

Entrambi, sia Surface Pro 6 che Surface Laptop 2, sono disponibili anche nelle configurazioni business.

Queste offrono feature e vantaggi aggiuntivi, tra cui Windows 10 Pro. Nonché il processore Intel Quad Core 8350U nei modelli i5, che garantisce una migliore performance. Inoltre, Microsoft Advanced Exchange, un nuovo servizio di garanzia che prevede la rapida sostituzione del dispositivo senza costi aggiuntivi.

Surface Studio 2 è un dispositivo progettato per il lavoro creativo. Nella nuova versione le prestazioni grafiche sono aumentate del 50%, per rispondere alle esigenze professionali. Il device dispone di un display regolabile Brilliant PixelSense da 28 pollici. Il Surface Studio 2 integra sempre il sistema operativo Windows 10 Pro.