Microsoft svela il Dock Surface Thunderbolt 4

Microsoft ha annunciato il nuovo modello di Surface Dock: il Surface Thunderbolt 4 Dock estende il supporto della connettività Thunderbolt 4 a Surface Pro 9, Surface Laptop 5 e Surface Laptop Studio. Il nuovo dock è disponibile su Microsoft.com.

Surface Thunderbolt 4 Dock di Microsoft è un dock USB4/Thunderbolt 4 che aiuta a massimizzare lo spazio di lavoro, offre un trasferimento dati ad altissima velocità e la versatilità necessaria per collegare e caricare le periferiche più importanti. Questo nuovo accessorio – sottolinea l’azienda – porta avanti il costante impegno di Microsoft per la sicurezza, la sostenibilità e l’accessibilità.

Il nuovo dock si collega al device tramite USB-C ed è progettato per l’uso con Surface e altri dispositivi, dotati di USB4/Thunderbolt 4. È possibile connettersi facilmente a due monitor 4K fino a 60 Hz, sperimentare una velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps e ricaricare il dispositivo con una potenza fino a 96 W, oltre a disporre di una potenza extra per caricare gli accessori.

Offre una connessione immediata a tre porte USB-C, tre porte USB-A, un jack audio da 3,5 mm, una porta Gigabit Ethernet da 2,5 e uno slot di sicurezza.

Windows 11 assicura inoltre che le impostazioni vengano mantenute durante la connessione, in modo che anche se più dispositivi utilizzano lo stesso dock, ognuno di essi avrà le impostazioni di visualizzazione e di connessione che consentiranno all’utente di mettersi subito al lavoro.

Per aiutare le persone con qualsiasi abilità a identificare facilmente le porte, il nuovo dock include non solo porte frontali, ma anche versatili porte posteriori con indicatori tattili in rilievo.

Inoltre, sottolinea ancora Microsoft, anche il nuovo Surface Dock riflette l’impegno dell’azienda per la sostenibilità ed è stato progettato con materiali riciclati. Il dock e gli involucri dell’alimentatore sono realizzati con il 20% di plastica proveniente dagli oceani e con materiali complessivamente più leggeri rispetto ai dock precedenti. L’imballaggio di Surface Thunderbolt 4 Dock è riciclabile al 99% e non contiene plastica monouso.

Surface Thunderbolt 4 Dock migliora l’efficienza IT per i clienti commerciali, grazie a funzioni come l’aggiornamento del firmware tramite Windows Update, il Wake on LAN da Modern Standby e il MAC Address Passthrough. Surface Enterprise Management Mode (SEMM) blocca facilmente le porte del dock in ambienti mission-critical e limita le funzionalità a dispositivi specifici (maggiori informazioni su queste e altre funzionalità IT sono disponibili sul blog IT Pro di Microsoft).

Surface Thunderbolt 4 Dock è ora disponibile su Microsoft.com e, per garantire ai clienti l’accesso alle opzioni più adatte alle loro esigenze e al loro budget, sarà venduto insieme alla attuale gamma di prodotti Microsoft Surface Dock, Surface Dock 2 e Microsoft USB-C Travel Hub.