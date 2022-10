Microsoft presenta la nuova lineup di dispositivi Surface

Microsoft ha presentato gli ultimi aggiornamenti dei dispositivi della linea Surface, con numerose novità interessanti.

La nuova lineup include innanzitutto la new entry nella famiglia dei 2-in-1, Surface Pro 9, ancora più potente grazie al processore Intel Core di 12a generazione, costruito sulla piattaforma Intel Evo, con Thunderbolt 4 in grado di offrire allo stesso tempo i vantaggi di un laptop potente e la versatilità di un tablet.

Microsoft Surface Laptop 5 è un laptop elegante, che mette a disposizione la potenzialità, il comfort e le funzionalità necessarie per affrontare il lavoro con la massima produttività.

Il nuovo Surface Studio 2 + è pensato per un’utenza sia consumer sia business.

La società di Redmond ha poi annunciato l’arrivo di una serie esclusiva di device accessibili, per garantire una sempre maggiore inclusività, tra cui il 3D Print Adaptive, ideato per Microsoft Business Pen e Microsoft Classroom Pen 2.

Inoltre, Microsoft ha presentato due novità per migliorare l’esperienza del lavoro ibrido: Microsoft Presenter+ e Microsoft Audio Dock.

Nuovi tool per creator , tra cui Microsoft Designer , la nuova applicazione di graphic design di Microsoft 365, pensata per dar vita a progetti grafici di alta qualità.

L'integrazione di Apple all'interno di Windows 11.

Surface Pro 9: nuovo 2-1 che unisce versatilità e potenza

La new entry della gamma Surface offre i vantaggi di un potente laptop e la versatilità di un tablet, sottolinea Microsoft: Surface Pro 9 è realizzato con un involucro in alluminio di alta qualità in una nuova serie di colori metallici, come Platinum, Graphite e Sapphire e Forest.

Da un lato c’è l’iconica kickstand integrata e dall’altro un display PixelSense da 13″, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e un’ampia gamma di colori.

Grazie ai nuovi Ink Focus di Microsoft OneNote e alla nuova app GoodNotes per Windows 11, l’inchiostro digitale sullo schermo darà la sensazione di scrivere su un foglio di carta, assicura l’azienda.

La gamma Surface Pro ha sempre puntato sulle prestazioni, infatti, Surface Pro 9 offre una duplice scelta di processori: Intel Core di 12a generazione costruito sulla piattaforma Intel Evo 4 con Thunderbolt 4, ideale per il multitasking, per la produttività e per carichi di lavoro intensi, con prestazioni fino al 50% superiori rispetto al Surface Pro 8.

Surface Pro 9 è disponibile anche con Microsoft SQ 3 alimentato da Qualcomm Snapdragon con connettività 5G.

Indipendentemente dalla scelta del processore, il device promette di combinare l’iconico form factor di Surface con prestazioni elevate, durata della batteria per tutto il giorno e funzionalità Secured-core.

Microsoft Surface Laptop 5

Surface Laptop 5 è pensato per qualsiasi tipo di utente: che si tratti di creare, comunicare o connettersi; dall’apertura senza sforzo del laptop al rapido login con Windows Hello, fino ad arrivare al touchpad di precisione e all’esperienza di digitazione perfetta.

Surface Laptop 5 offre le potenzialità, il comfort e le funzionalità necessarie per affrontare il lavoro al meglio, garantendo la durata della batteria per tutto il giorno, grazie alla porta Thunderbolt 4 e alla piattaforma Intel Evo.

Il display PixelSense 3:2 di Surface Laptop 5 è disponibile nelle opzioni da 13,5″ o 15″, ciascuna con Dolby Vision IQ, che garantisce una migliore qualità dello schermo, con colori vividi e contrasto nitido in qualsiasi condizione di luce.

Gli altoparlanti sono perfettamente sintonizzati e offrono l’elaborazione spaziale Dolby Atmos 3D per immergersi completamente nei contenuti.

Microsoft Surface Studio 2 +

Surface Studio 2 + è disegnato per un’utenza sia consumer sia business: il device offre la potenza di un PC desktop e la praticità di un laptop, un vero e proprio studio creativo, il tutto in un unico device.

Il nuovo Laptop Studio vanta, infatti, una nuova Dynamic Woven Hinge ultraresistente, che permette la transizione dalla modalità Laptop, alla modalità Stage, sino ad arrivare alla modalità Studio.

Nuovi accessori per l’inclusività

Per Microsoft l’inclusività è una priorità, un percorso a lungo termine, che ha l’obiettivo di contribuire a vincere le sfide per gli oltre un miliardo di persone disabili nel mondo.

Tutte le componenti dell’Adaptive Set sono state progettate in collaborazione con la comunità dei disabili, per consentire anche alle persone con difficoltà ad utilizzare un mouse e una tastiera tradizionali di sfruttare al meglio il proprio PC, grazie ad accessori progettati con questi obiettivi.

Inoltre, le aziende o altre organizzazioni, come ad esempio le scuole, potranno stampare in 3D gli Adaptive Grips da Shapeways per la Microsoft Business Pen e la Microsoft Classroom Pen 2.

Nuovi accessori per il business

Microsoft Presenter+

Questo telecomando abilitato per Teams è uno strumento utile per le presentazioni.

Infatti, consente scorrere le diapositive in modo veloce, disattivare l’audio, attirare l’attenzione del pubblico con il puntatore sullo schermo e partecipare rapidamente a una riunione, sia in sala sia tramite Microsoft Teams o altre app per riunioni.

Microsoft Audio Dock

Con quattro porte diverse (HDMI, USB-C x2 e USB-A) e un caricatore per PC pass-throught, Microsoft Audio Dock crea ordine sulle scrivanie e migliora l’audio per le riunioni.

Gli altoparlanti Omnisonic integrati offrono un audio di qualità superiore grazie ai doppi microfoni rivolti in avanti, la riduzione del rumore e il controllo mute integrato.

Nuovi tool per creator

Microsoft Designer è la nuova applicazione di progettazione grafica di Microsoft 365.

È alimentata dalla tecnologia AI all’avanguardia, tra cui DALL∙E 2, aiuta gli utenti nella creazione dei propri contenuti e semplifica la progettazione di post per i social media, e molto altro ancora.

Inoltre, aiuta a ottenere automaticamente una varietà di immagini e design unici generati per gli utenti Microsoft.

Microsoft Create è un sito web gratuito e unico per iniziare a creare video, progetti grafici, documenti, presentazioni e altro ancora con modelli e suggerimenti.

Grazie a Clipchamp il video editing entra finalmente a far parte della famiglia di Microsoft 365

Shopping in Microsoft Edge sidebar utilizza l’AI per analizzare le informazioni di prodotto e facilitare lo shopping.

Image creator su Bing, in preview, permette di creare immagini originali sfruttando DALL∙E 2.

Integrazione di Apple all’interno di Windows 11

Microsoft introdurrà una nuova integrazione Apple all’interno di Windows 11. Grazie alla nuova integrazione con iCloud e l’app Foto su Windows 11, sarà presto possibile accedere alle foto e ai video dell’iPhone sui dispositivi Windows.

Apple Music e l’app Apple TV sono disponibili sulle console Xbox e saranno lanciate su Windows il prossimo anno.

Prezzi e disponibilità

Surface Pro 9 , in pre-order su Microsoft Store, a partire da 1.329 euro (per gli utenti che faranno il pre-order sarà incluso gratuitamente il Surface Slim Pen 2 del valore di 134,99 euro )

Laptop 5, disponibile in pre-order solo su Microsoft Store a partire da 1.209 euro, (per gli utenti che faranno il pre-order sono disponibili gratuitamente gli auricolari Surface Earbuds del valore di 219,99€)

Surface Studio 2 + è possibile acquistarlo in anteprima su Microsoft Store a partire da 5.389 euro.

I nuovi accessori per il Business e Microsoft Designer sono anch'essi disponibili sul sito dell'azienda.

In aggiunta alle promozioni d’acquisto in anteprima, in esclusiva su Microsoft Store è possibile avere il 10% di sconto extra per studenti/genitori/insegnanti su tutti i device della linea Surface, inclusi i nuovi prodotti appena presentati, ha inoltre annunciato l’azienda.

Il programma Trade-in di Microsoft, consente agli utenti di ottenere un rimborso che può essere utilizzato per l’acquisto di un nuovo dispositivo, permutando un vecchio laptop, tablet, telefono o console di diverse marche.

Per gli utenti che acquisteranno i prodotti, Microsoft garantisce l’assistenza tecnica di 90 giorni, la spedizione e resi gratuiti su Microsoft Store.

