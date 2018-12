I sistemi WiFi Mesh stanno diventano un modo sempre più diffuso e apprezzato per portare la connessione in ogni ambiente.

Abbiamo parlato negli ultimi mesi, ad esempio, del primo mesh router di Synology, MR2200ac.

O anche del nuovo router RT-AX88U di Asus, con sistema AiMesh del marchio, che è stato il primo a implementare il supporto WiFi 6 (802.11ax).

Ubiquiti Networks è un produttore di soluzioni professionali per il networking. AmpliFi è la gamma di soluzioni WiFi Mesh dell’azienda. Il sistema AmpliFi HD include l’unità centrale, router e base station, e due MeshPoint wireless per ampliare la copertura.

Di questo sistema l’azienda ha presentato di recente anche una Gamer’s Edition. AmpliFi Gamer’s Edition è equipaggiata con una modalità GeForce NOW QoS, che ottimizza le prestazioni nello streaming e nella latenza.

AmpliFi Instant

AmpliFi Instant è anch’esso un sistema WiFi Mesh, semplice da installare, configurare e gestire. Anche in questo caso, come nel “fratello maggiore” AmpliFi HD, più potente, abbiamo un’unità AmpliFi Instant che fa da router.

L’AmpliFi Instant System include un router e una unità MeshPoint. Il router è dotato di un display touchscreen, una porta WAN e una porta Gigabit Ethernet. L’Instant MeshPoint è anch’esso dotato di una porta Ethernet, oltre che del supporto Wi-Fi 802.11ac, ed estende la copertura. Se serve una copertura ancora maggiore, è possibile espandere il sistema con un’ulteriore unità, router o MeshPoint.

Per configurare e gestire la rete WiFi Mesh è disponibile un’app mobile, per iOS e Android. L’app è semplice e intuitiva da usare e, oltre a semplificare il setup, serve anche per monitorare e controllare il network. Inoltre il design del sistema, come per gli altri prodotti della gamma, è curato ed esteticamente gradevole.

Teleport, la propria rete in trasferta

AmpliFi Teleport è un dispositivo che offre la possibilità di accedere alle risorse del proprio network domestico anche fuori da casa. Sfruttando qualsiasi hotspot Wi-Fi o connessione Ethernet cablata, Teleport è in grado di creare una connessione crittografata alla rete domestica. In pratica espande l’accesso alla rete privata ovunque si vada.

Teleport è un accessorio progettato per chi si trova spesso in viaggio, per lavoro o per piacere. Consente di accedere alle risorse del network locale, compresi i dispositivi intelligenti della smart home connessi alla rete domestica.

Maggiori informazioni sui prodotti della gamma AmpliFi sono disponibili sul sito del produttore, a questo indirizzo.