Risorse umane, arriva la app che fa il video trailer del colloquio

Dalla collaborazione tra EXS, società di executive search di Gi Group, e Doxinet, società italiana di sviluppo software, è nata una app che permette al recruiter di realizzare trailer dei colloqui svolti.

La soluzione punta a semplificare e arricchire qualitativamente il processo di recruiting, riducendone i tempi.

La app sviluppata da Doxinet consente di realizzare in modo automatico video interviste dei colloqui per un’analisi più approfondita del candidato e per la condivisione con il committente.

L’utilizzo è semplice e intuitivo e non richiede nessuna competenza tecnica. Durante l’intervista, attraverso l’utilizzo di un tablet è possibile semplificare il processo di produzione della video intervista marcando con un semplice click i momenti ritenuti più interessanti, per estrarli poi in un secondo momento.

Al termine dell’incontro la registrazione viene salvata sul server per essere poi analizzata. Una volta scelti i frame più significativi si effettua la preview del video, attivando il processo automatico di post produzione per la creazione del trailer, che può essere rivisto tutte le volte che si desidera, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Da sempre la ricerca e selezione si basa sulla capacità del consulente di comprendere se il candidato possiede le qualità e le caratteristiche ricercate dal cliente e sulle relazioni interpersonali. Il selezionatore mantiene il suo ruolo decisionale ma, secondo Pasquale Natella, Amministratore Delegato di EXS, con la soluzione sviluppata da Doxinet «siamo riusciti ad abbreviare in modo significativo i tempi e il processo di selezione, in quanto ci ha permesso di considerare solo le informazioni e gli aspetti veramente rilevanti per l’analisi del candidato. Il trailer del colloquio può essere visto da più persone contemporaneamente e con la stessa modalità».

In fase di colloqui, uno dei principali vantaggi per il recruiter è la possibilità di poter concentrarsi solamenteo sugli aspetti che ritiene più importanti in quel momento, con la certezza di poter visionare in seguito l’intero incontro e completare la propria valutazione. L’altro grande vantaggio è la facoltà di inviare il trailer al cliente per un’anteprima del candidato, associata alla valutazione del selezionatore.

Le aziende a cui è stato proposta la app sono rimaste positivamente colpite dalla quantità di informazioni ricevute da un trailer di 15 minuti.

In particolare, i migliori risultati sono stati ottenuti nei casi in cui il decisore non è uno solo ma più persone, come ad esempio il responsabile HR, il business partner, il responsabile di linea piuttosto che il capo di una specifica divisione.

“Riunire contemporaneamente tutte le persone interessate dal processo di selezione, presentare in meno di un’ora la short list dei candidati e individuare i profili da portare alla fase finale, ha facilitato il compito dell’HR e la condivisione delle informazioni all’interno dell’organizzazione”, ha detto Natella.

Per Doxinet è stato un progetto stimolante. «Integrare la tecnologia informatica con la videoregistrazione apre la via a nuovi strumenti quali l’intelligenza artificiale e il machine learning, per fruire di un sistema capace di decodificare le espressioni facciali ed effettuare in tempo reale l’analisi emozionale dei candidati, oltre che di impostare alert che durante l’intervista mostrino eventuali reazioni emotive in contrasto con le dichiarazioni verbali», ha detto Stefano Mazzoleni, Partner e Direttore Commerciale Area HR di Doxinet.