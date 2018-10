La tecnologia della realtà aumentata sale in aereo: o meglio, si mette al servizio dei passeggeri prima della partenza.

È la compagnia aerea KLM Royal Dutch Airlines a utilizzare la tecnologia della realtà aumentata per un nuovo servizio.

Il nuovo servizio è dedicato ai passeggeri: li aiuta a controllare il proprio bagaglio a mano in maniera molto semplice. Con la realtà aumentata, la app di KLM usa una valigia trasparente virtuale. Questa valigia virtuale indica le dimensioni consentite per il bagaglio a mano da portare con sé a bordo.

Mediante la realtà aumentata, l’app consente di posizionare l’immagine virtuale nell’ambiente reale e di utilizzarla in modo interattivo. Ciò rende più facile per un passeggero controllare, quando è ancora a casa, se il bagaglio a mano scelto ha le dimensioni corrette.

La realtà aumentata è al servizio del passeggero

La funzionalità di controllo del bagaglio a mano è disponibile nell'app KLM per iOS. L'app KLM, informa la società, è stata scaricata milioni di volte e ha più di 100.000 utenti attivi ogni giorno. Non meno del 70% degli utenti dell'app è loggato in modo permanente e la usa più volte al mese.

L'app KLM utilizza la tecnologia AR di Apple. La compagnia aerea afferma inoltre che continuerà a sviluppare e migliorare il servizio in futuro. Con l’intenzione di farlo crescere in linea con le tecnologie di realtà aumentata più recenti che diverranno disponibili.

Questa funzione di realtà aumentata va ad aggiungersi alle altre funzioni già esistenti dell’app. Tra queste, il check-in semplice e veloce, le prenotazioni, lo stato del volo, le notifiche e altro.

Inoltre, KLM non è nuova nell’utilizzo di tecnologie innovative per i servizi di assistenza ai clienti. È recente la notizia dell’assistente personale tuttofare per i passeggeri in aeroporto, Car-E.