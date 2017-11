I consigli per passare da Android a iPhone

Avete in mente di cambiare smartphone e passare da Android a iPhone e dovete decidere solo quale modello di iPhone? Ma, allo stesso tempo, vi sentite frenati al pensiero del passaggio da un sistema operativo utilizzato da tempo a uno nuovo? Questo tipo di transizioni possono in effetti portare con sé la necessità di un “periodo di assestamento”. Apple, in ogni caso, non ci lascia soli ad affrontare questo viaggio verso nuovi lidi.

Sono infatti disponibili degli strumenti ideati per assistere gli utenti che intendono passare da un dispositivo Android a uno iOS. Apple parla infatti di iPhone, iPad o iPod touch, ma il caso più comune è senz’altro quello di passare da uno smartphone Android a un iPhone, se non altro per le statistiche di vendita.

Tali strumenti sono essenzialmente due: una guida che contiene istruzioni passo dopo passo per effettuare la procedura e una app per Android specificatamente dedicata a questo scopo. La guida è consultabile a questo indirizzo, che punta a una pagina del sito di supporto Apple. In questa pagina di istruzioni è possibile anche trovare il link per scaricare l’app Passa a iOS (Move to iOS) per Android da Google Play.

Sia l’app che la documentazione sono disponibili da tempo e non sono limitate agli iPhone di ultima generazione (sono indicati anche i requisiti nella pagina di supporto), ma non necessariamente la loro conoscenza è molto diffusa.

L’app richiede Android 4.0 o versioni successive e, dal lato dell’iPhone, è richiesto iOS 9 o successivi. La guida offre le istruzioni per preparare il tutto prima di iniziare, per effettuare la procedura di migrazione dei dati, per configurare il dispositivo iOS. Inoltre, cosa importante, sono specificati quali elementi vengono trasferiti, e sono presenti anche dei consigli e suggerimenti se incontriamo dei problemi.

Una cosa importante da verificare è ad esempio che sul dispositivo iOS ci sia spazio sufficiente per accogliere i contenuti da trasferire da quello Android. Se ci sono problemi nella migrazione automatica o se comunque lo si preferisce, nella documentazione Apple ci sono anche le guide per il trasferimento manuale dei contenuti da un dispositivo Android a uno iOS. Quest’altra pagina contiene istruzioni, link e consigli per trasferire diversi tipi di documenti ed effettuare le configurazioni necessarie.