Nuvias rafforza la divisione per la cybersecurity

Nuvias ha ampliato la gamma dei prodotti per la divisione di cybersecurity.

Il nuovo portfolio include Barracuda Networks, che fornisce soluzioni di sicurezza e connettività, Hid Global con soluzioni di Strong Authentication e Identity Management, Juniper Networks per la protezione con Software Defined Secure Network, Malwarebytes, con soluzioni di disinfestazione e protezione dati, Netscout per il contrasto agli attacchi DDoS e altre minacce, Vasco con le e-signature per documenti e transazioni online.

Il portfolio di Nuvias si basa sul concetto di Practice, un’area di specializzazione e competenza, che riunisce soluzioni e servizi professionali di supporto per creare un'offerta completa e coesa.

A oggi le Practice attive in Nuvias sono Cybersecurity, Advanced Networking e Unified Communication, cui si andranno ad affiancare nei prossimi mesi anche quelle di Application Performance, System Infrastructure, Cloud e Mobility.

Il consolidamento dei prodotti inseriti nella Practice di cybersecurity segue una storica partnership in Italia di Nuvias con i brand di Barracuda e Arbor Networks (ora Netscout), mentre sulle altre tecnologie le attività di certificazione e di go-to-market si sono sviluppate nel corso degli ultimi due anni.

Da un punto di vista marketing, la Practice mette a disposizione il Partner Enablement Portal (PEP), un portale di abilitazione per i partner, che raggruppa contenuti dei diversi vendor e offre un tool di marketing automation, ricco di strumenti operativi, messaggi ed elementi di comunicazione.

Nei prossimi mesi sono previsti eventi per avvicinare reseller ed end-user alle soluzioni della Software Defined Secure Network, nonché eventi legati ai nuovi trend di mercato in ambito security con l’intervento e il supporto di esperti nel comparto della compliance e delle normative europee di settore.

“È un momento di grande crescita per Nuvias e, nello specifico, per la Practice di cybersecurity – dice Piera Loche, Managing Director di Nuvias Italy in una nota. - Con le recenti minacce alla sicurezza delle imprese, cresce l’esigenza di avere una struttura IT che consenta di garantire massima protezione ai dati e alle performance aziendali.”

“L’ampliamento della gamma dei prodotti, insieme al nostro team con esperienza ultra ventennale - dice Loche – offrono le migliori soluzioni per aiutare le imprese a costruire solide difese che annullano ogni cyberattack, indentificando le minacce per tempo e rispondendo in maniera efficace. Parliamo di soluzioni per il canale, con la predisposizione di un vasto ecosistema di tecnologie complementari, che possono essere integrate nelle altre soluzioni di sicurezza e di rete”.