Nuovo Amazon Kindle con illuminazione regolabile

Amazon è fiera di aver portato ben al di sotto delle soglia dei 100 euro il prezzo di un e-reader con luce frontale. Il nuovo Kindle costa infatti 79,99 euro ed è dotato di un sistema di illuminazione dello schermo regolabile. L'obiettivo è consentire di leggere in qualsiasi ambiente, sia al chiuso di notte sia all’aperto in pieno giorno. Come tutti i Kindle, il nuovo dispositivo offre un’esperienza di lettura libera da distrazioni. Include poi uno schermo antiriflesso con un testo, precisa Amazon, di qualità paragonabile a quella della carta stampata.

Inoltre, la nuova luce frontale regolabile rende la lettura ancora più comoda. E il consumo di batteria, secondo i dati nominali, risente solo marginalmente del nuovo sistema di illuminazione: sono infatti ancora garantite settimane di autonomia. Il nuovo e-reader Amazon presenta anche la più recente tecnologia e-ink elettronico per un contrasto migliore e utilizza il capacitive touch per prevenire swipe accidentali sullo schermo da 6 pollici e 167 ppi. La memoria disponibile è di 4 GB.

Il design rinnovato offre tutte queste funzioni all’interno di un dispositivo sottile e leggero. Questo lo rende facile da tenere in mano per lunghe sessioni di lettura. Non è però resistente all’acqua, com’è invece il Paperwhite.

Nuove funzionalità di lettura

Amazon ha dotato il nuovo dispositivo di innovative funzionalità di lettura. Ora, quando si finisce un libro, questo è automaticamente contrassegnato come letto nella libreria. Viene poi sincronizzato sui dispositivi di lettura, inclusi Kindle, Tablet Fire e l'app gratuita per iOS e Android.

Inoltre, l’anno scorso è stata introdotta una pagina home aggiornata che rende più semplice la ricerca del proprio libro preferito. Amazon l’ha ora migliorata consentendo di trovare più suggerimenti basati sulla propria cronologia di lettura, inclusi titoli nuovi e di tendenza su Kindle Unlimited e Kindle Store.

Queste funzionalità verranno fornite come aggiornamento gratuito al nuovo Kindle, alla sesta generazione di Paperwhite (lanciata nel 2013) e ai nuovi dispositivi che saranno presentati nei prossimi mesi.

Il nuovo Kindle è disponibile in preordine su www.amazon.it/kindle . Le spedizioni inizieranno il 10 aprile. Amazon propone anche una custodia specifica: costa 29,99 euro ed è realizzata in tessuti di vari colori, tra cui nero antracite, blu, rosso e grigio chiaro.