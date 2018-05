Il nuovo algoritmo di Google che cambierà il Seo

Google Research ha pubblicato un documento di ricerca che descrive un nuovo algoritmo che propone un nuovo modo di rispondere alle richieste degli utenti. Se in futuro questo algoritmo verrà implementato, cambierà ulteriormente l'influenza dei tradizionali fattori di ranking per determinare ciò che viene classificato.

Il documento è intitolato “Ask the right questions: Active question reformulation with reinforcement learning” esamina un modo per riformulare le query e poi presentarle a un motore di classificazione.

La novità è che questo è un algoritmo di apprendimento automatico che utilizza il Reinforcement learning approach. Inoltre non ha alcuna conoscenza di come funziona il sistema di classificazione. Questo nuovo algoritmo utilizza un sistema di apprendimento che riformula la query dell'utente, ponendo al motore molte domande, quindi scegliendo le risposte migliori tra le diverse serie di risposte.

Sarà l'algoritmo del futuro per Google?

In pratica l’utente pone la domanda, l'algoritmo di apprendimento automatico (agente) la riformula in più domande e le sottopone all'algoritmo di classificazione. L'algoritmo di ranking restituisce una serie di risultati e l'agente sceglie la risposta migliore.

"Di fronte a esigenze informative complesse - dicono a Mountain view -, gli esseri umani superano l'incertezza riformulando le domande, rilasciando ricerche multiple e aggregando le risposte. Ispirati dalla capacità dell'uomo di porre le domande giuste, presentiamo un agente che impara a svolgere questo processo per l'utente”.

L’algoritmo è una visualizzazione di un metodo di apprendimento automatico chiamato Reinforcement learning. Questi tipi di algoritmi sono stati utilizzati per imparare a giocare a Go e possono giocare a videogiochi come Doom.

Questo particolare è interessante per il Seo perché mostra come un algoritmo può sedersi tra un utente e l'algoritmo di ranking regolare e prendere le decisioni. Quindi, invece di decidere cosa visualizzare nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (Serp) sta prendendo le decisioni.

Una classificazione di questo tipo è una deviazione da come la comunità Seo tradizionalmente crede che i motori di ricerca classifichino le pagine web. La comprensione tradizionale è che fattori di ranking come link, testo nel tag del titolo, testo di ancoraggio e altri fattori di ranking sono i fattori decisivi per ciò che viene classificato da uno a dieci nei risultati di ricerca.

I link non sono più il fattore decisivo

Fattori come i link sono un importante fattore di ranking. Ma con questo tipo di algoritmo, i link contribuiscono a ciò che le pagine web saranno considerate per il ranking, ma non sono il fattore decisivo.

È compito di un altro algoritmo prendere quei set di pagine e decidere quali pagine rispondere alla domanda migliore.

Avete mai visto una pagina web con meno link in classifica rispetto alle altre pagine con più link? È probabile che ci sia un algoritmo tra l'utente e l'algoritmo di ranking che sta decidendo che un certo tipo di sito è una risposta migliore.

L'algoritmo di ranking non è più il decisore di quali siti saranno tra i primi dieci. Questo è il motivo per cui gli studi sui fattori di classificazione che aggregano milioni di risultati di ricerca potrebbero non essere accurati. Gli studi sui fattori di ranking presuppongono che i fattori di ranking siano responsabili dei primi dieci risultati. Ma i fattori di ranking non sono sempre determinanti per la classifica dei primi dieci. Ecco perché gli studi sui fattori di classificazione possono essere inaffidabili.

Anche se questo specifico algoritmo potrebbe non essere attualmente in uso, ci sono altri algoritmi già in uso che svolgono una funzione simile, mettendo da parte i risultati dell'algoritmo di ranking e riclassificando i Serp utilizzando fattori che non sono fattori di ranking. Ad esempio, Google ha un brevetto per riselezionare i risultati di ricerca chiamato, Ranking risultati di ricerca che menziona l'uso di un motore di modifica.

Riordinare i risultati della ricerca non è un'idea nuova. Microsoft ha pubblicato un documento di ricerca sulla riclassificazione dei risultati di ricerca già nel 2005, in un documento intitolato "Miglioramento dei risultati di ricerca sul Web tramite Affinity Graph". Lo scopo di tale algoritmo era quello di servire in modo più accurato l'intento dell'utente per query di ricerca vaghe.

Questo può influenzare il Seo in futuro e il risultato potrebbe essere una maggiore enfasi sulla soddisfazione delle intenzioni degli utenti. Questo è il tipo di miglioramento che si chiama migliorare la pertinenza.