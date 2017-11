Ncr protegge i servizi di pagamento in vista di PSD2

In occasione del Salone dei Pagamenti di Milano Ncr ha presentato al mercato italiano la soluzione enterprise Fractals, per il rilevamento di frodi e Authentic per l’elaborazione delle transazioni di pagamento.

Le due soluzioni consentono di sfruttare le opportunità date dalla seconda Payment Services Directive (PSD2) e dal SEPA Istant Credit Transfer (SCTInst) per rendere disponibili servizi di pagamento sui diversi canali, rispondere rapidamente alla domanda dei clienti e del mercato erogando nuovi servizi in tempo reale che soddisfino elevate esigenze di sicurezza.

Fractals è una soluzione enterprise che fornisce la possibilità di individuare frodi sui canali di pagamento e di digital banking, con la possibilità di rispondere rapidamente a nuove minacce di frode attraverso una serie di regole sofisticate create dal sistema e di individuare al contempo un alto livello di frodi, minimizzando i falsi positivi, grazie al suo motore di apprendimento automatico.

Fractals è anche usato dai merchant per rilevare attività commerciali fraudolente che sono estremamente importanti da una prospettiva PSD2 in cui più istituzioni finanziarie interagiranno direttamente con i commercianti e le transazioni dovranno essere verificate in tempo reale.

Fractals offre funzioni quali il rilevamento e la gestione delle frodi attraverso un'interfaccia user-friendly capace di supportare in modo efficiente la fase di indagine. Oltre a monitorare le transazioni finanziarie, come pagamenti e trasferimenti, monitora anche le transazioni non finanziarie, inclusi i tentativi di accesso, le modifiche dei dati personali e la creazione di nuovi destinatari che potrebbero indicare una possibile frode su un account.

Authentic è una piattaforma intelligente di elaborazione delle transazioni progettata per il business del pagamento delle banche retail, gli emittenti di carte, gli acquirenti, i fornitori di servizi di pagamento, gli ISO e i commercianti.

Authentic è progettato affinché i clienti possano tenere sotto controllo i loro ambienti di pagamento, offrendo funzionalità elevate di sicurezza, resilienti e scalabili su tutti i canali di pagamento, garantendo la possibilità di rispondere facilmente alle nuove esigenze del mercato.

Authentic supporta una gamma completa di applicazioni di pagamento. Può essere utilizzato come gateway di pagamento, come applicazione per i sistemi di instant payments, per alimentare gli hub dei servizi di pagamento dei consumatori o i sistemi omni-channel e per gestire tutti i principali dispositivi ATM e POS.

Offre servizi di commutazione delle carte convenzionali e supporta il banking digitale e l'e-commerce. Authentic include inoltre l'autorizzazione dell'emittente e le funzionalità di stand-in. È basato su standard di High Availability 24/7 e può gestire enormi volumi di transato utilizzati da alcune tra le principali aziende.