Mario Derba è vice president sud Europa di Citrix

Mario Derba è stato nominato Vice President per l’area Western and Southern Europe (Francia, Italia, Benelux, Spagna e Portogallo) di Citrix.

Derba prende il posto di Eric Kline, che ricopre la nuova posizione di Vice President, Partner Sales EMEA da Aprile 2018.

Con riporto a Sherif Seddik, Senior Vice President and Managing Director Citrix EMEA, il manager italiano sarà responsabile della crescita e dello sviluppo di vendite e servizi nell’area di competenza, aumentando i ricavi e aiutando le aziende ad adottare un modello “cloud-first”.

Derba ha maturato 25 anni di esperienza nel mercato IT alla guida di aziende internazionali e locali. Prima di entrare in Citrix, Mario Derba è stato Regional VP, Cloud Infrastructures Business Unit, South Europe presso Oracle e, precedentemente a questo incarico, è stato Country Manager per l’Italia della divisione Software & Solutions di Hewlett-Packard e Managing Director di Microsoft Italia. Derba ha iniziato la sua carriera in Ibm, ricoprendo diversi incarichi locali e internazionali nell’arco di oltre 10 anni. È laureato in Ingegneria Elettronica all’Università di Bologna.

Come ha detto Sherif Seddik, Senior Vice President and Managing Director Citrix EMEA, “Citrix lavora per permettere ai suoi clienti di accelerare verso il cloud e, in questo contesto, abbiamo una grande opportunità. Gli skill di leadership internazionale di Mario Derba, insieme alla sua grande esperienza nel cloud, rappresentano un grande valore per la dirigenza del team EMEA e South & Western Europe”.