La mappa interattiva da consultare per capire come spende la PA

Consip ha realizzato un sistema di georeferenziazione per consultare, attraverso una mappa interattiva, i principali dati sugli acquisti effettuati con gli strumenti del Programma di razionalizzazione della spesa, gestito da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come spiega l’Amministratore Delegato di Consip Cristiano Cannarsa “la soluzione nasce dalla collaborazione tra Consip e Sogei per realizzare un sistema evoluto di analisi dati, orientato a una sempre più ampia conoscenza e razionalizzazione della spesa pubblica”.

Il sistema basato sulla mappa è stato realizzato con il supporto di Sogei, che ha reso disponibile la soluzione GEOPOI (GEOcoding Points Of Interest),

Consultando la mappea si potrà conoscere in modo rapido e semplice, ad esempio, il valore dei contratti conclusi dalle amministrazioni sui differenti strumenti (Mepa, Convenzioni, Accordi Quadro e Sistema Dinamico di Acquisto), in una qualsiasi regione o provincia, oppure avere la vista d’insieme dell’andamento su tutto il territorio nazionale.

La mappa georeferenziata degli acquisti della PA è disponibile sul sito Consip nella sezione attività e sul portale di e-procurement Acquistiinretepa, nella sezione Programma/Numeri.

Per Andrea Quacivi, Amministratore Delegato di Sogei “Il framework GEOPOI è uno dei prodotti della nostra ricerca applicata che rende disponibile una cartografia di base, totalmente vettoriale e condivisibile, sulla quale poter georiferire tutti i dati di interesse riconducibili al territorio, corredati da collegamenti ad altre informazioni. Siamo consapevoli che la piattaforma rappresenta un asset importante per le attività di Business e Location intelligence e per una molteplicità di altre applicazioni della Pubblica Amministrazione e la soluzione realizzata a supporto di Consip lo dimostra pienamente”.