Lumada 2.0, ecco la nuova piattaforma IoT di Hitachi

Migliorato in ogni parte e disponibile come offerta standalone per sviluppatori e architetti IoT, il software Lumada di Hitachi è una piattaforma intelligente e componibile che offre più rapidamente valore e informazioni per clienti industriali ed enterprise

Oggi in versione 2.0, la piattaforma IoT Lumada è stata completamente rivisitata, presentando un'elegante architettura portable che ne consente l'esecuzione sia in locale che su cloud e il supporto per applicazioni industriali IoT sia edge che core.

Il nuovo stack software è progettato per estrarre dai dati in modo rapido e veloce analisi, previsioni e suggerimenti per i clienti; può inoltre supportare facilmente ambienti di media o larga scala.

Anche l'analisi avanzata integrata in Lumada è stata migliorata con funzionalità scalabili di intelligenza artificiale. Il risultato è una piattaforma intelligente e altamente flessibile che garantisce risultati di livello superiore a clienti industriali ed enterprise: un incremento delle efficienze operative e risparmi sui costi, un rafforzamento della sicurezza e dell'affidabilità operativa, un miglioramento nell'utilizzo degli asset, nella gestione della performance e nella qualità del prodotto, la creazione di nuovi modelli di business.

Tra le novità di maggior rilievo della piattaforma IoT Lumada ci sono gli avatar degli asset, la versione Hitachi di quelli che sono comunemente definiti “gemelli digitali”.

Gli avatar degli asset offrono una rappresentazione digitale degli asset fisici e ricchi metadati per l'analisi; agiscono da interfacce digitali per gli asset aziendali e industriali e forniscono informazioni sulla loro salute e sulle loro prestazioni, prelevando dati costantemente aggiornati dai sensori.

Questo approccio aiuta a eliminare i punti ciechi nei sistemi che svolgono operazioni critiche, offrendo un migliore accesso a dati umani, automatici e aziendali (nonché una migliore analisi dei dati), e consentendo agli utenti di passare più rapidamente dalla misurazione alla gestione e al miglioramento. Il nuovo stack software fornisce inoltre a sviluppatori e architetti IoT potenti strumenti e funzionalità di progettazione per semplificare la creazione e l'implementazione di soluzioni industriali IoT, accelerando l'estrazione di informazioni utili.

Dall'introduzione sul mercato nel maggio 2016 come piattaforma in co-creazione, Hitachi ha rafforzato e ottimizzato la sua piattaforma IoT Lumada. Le migliorie sono il frutto di numerose implementazioni sperimentali (Proof-Of Concept, POC), di progetti di co- creazione con clienti e partner, oltre che dello sviluppo negli stabilimenti Hitachi.