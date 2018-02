Kaspersky Security per Office 365, sicurezza cloud-to-cloud

Kaspersky Lab ha esteso la propria offerta per le PMI con Kaspersky Security per Microsoft Office 365. È un prodotto che protegge anche il servizio di posta Exchange Online all'interno della suite Microsoft Office 365 basata su cloud.

Lavorando in modo coordinato con la protezione integrata di Microsoft, la nuova soluzione di sicurezza intende offrire agli utenti di Office 365 una protezione avanzata da ransomware, allegati dannosi, spam, phishing (incluso Business E-mail Compromise – BEC) e minacce sconosciute.

La gamma di tecnologie di sicurezza di nuova generazione presenti nel prodotto è piuttosto variegata. Include infatti un motore anti-phishing basato su rete neurale, il rilevamento basato sull'apprendimento automatico, il sandboxing, il filtering degli allegati e la rete globale di threath intelligence di Kaspersky Lab.

Il tutto potenziato dalla HuMachine dell’azienda che combina l’esperienza delle persone con i big data della threat intelligence e del machine learning. Lo scopo è difendere le aziende da ogni tipo di minaccia a loro destinata.

Nato per operare nel cloud

Come Microsoft Office 365, il nuovo prodotto di Kaspersky Lab è ospitato nel cloud e offre una gestione comoda e flessibile sia per la posta elettronica sia per la sicurezza It in generale. Kaspersky Security per Microsoft Office 365 ha dalla sua una configurazione semplificata e l'integrazione nativa con Exchange Online.

A ciò aggiunge una dashboard che consente la visualizzazione immediata delle statistiche sulle minacce e sui rilevamenti. Non mancano il backup e il ripristino dei messaggi di posta elettronica eliminati.

Insieme al Kaspersky Endpoint Security Cloud, il nuovo prodotto è gestito da un'unica console di amministrazione basata su cloud. Gli MSP/MSSP e gli amministratori IT in outsourcing beneficeranno del fatto che sia una soluzione multi-tenant, che consente di gestire in modo semplice le diverse organizzazioni. Inoltre, consente di supportare più account per i diversi amministratori, fornendo maggiore flessibilità e facilità d'uso.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 può essere acquistato online. Per ulteriori informazioni sul prodotto e per usufruire di una prova gratuita con funzionalità complete è possibile visitare il sito web Kaspersky. Dal 13 febbraio, è possibile acquistare Kaspersky Security for Microsoft Office 365 anche dai partner di Kaspersky Lab.