InfoCert e Foriba per la fatturazione elettronica con Sap

La certification authority italiana InfoCert e Foriba, società operante a livello internazionale di me-invoicing, hanno siglato una partnership per la fatturazione elettronica integrata con Sap.

La soluzione consente ai clienti Sap di disporre di un cruscotto di controllo che permette, tra le altre cose, di verificare lo stato di invio delle fatture attive e della ricezione delle fatture passive e gestire le più comune eccezioni con un’interfaccia grafica pienamente integrata con Sap.

Il Modulo di Foriba è integrabile con qualsiasi installazione Sap, sia on premise che in cloud.

Foriba ha individuato InfoCert come partner di riferimento per il mercato Italiano non solo per i servizi di fatturazione elettronica, ma anche per tutti gli altri elementi di offerta ad essi collegati.

Mediante l’integrazione con LegalInvoice HUB, i clienti di Foriba potranno accedere a tutti i servizi trusted offerti da InfoCert: oltre all’invio e ricezione della fattura elettronica, sono disponibili i servizi di conservazione digitale, firma digitale, la marcatura temporale, servizi di elaborazione e trasformazione dei documenti nei vari formati usati in ambito internazionale.

Con l’integrazione sviluppata tra Foriba ed InfoCert, i tempi di attivazione dei processi di fatturazione digitale sono notevolmente ridotti.

La soluzione permette di indirizzare con successo già da subito le esigenze delle aziende nazionali e internazionali operanti nel settore Oil & Gas che per prime dovranno adeguarsi alla nuova normativa per la fatturazione elettronica B2B in Italia.

La turca Foriba fornisce soluzioni di e-Transformation a migliaia di aziende di ogni settore e dimensione (tra cui Shell, Turkish Airlines, ING, Mercedes-Benz, Bayer) in svariate nazioni mentre in patria gestisce il 70% dell’intero mercato della fatturazione elettronica per un totale complessivo di quasi 26,5 milioni di fatture gestite e un valore mensile delle relative transazioni pari a 20 miliardi di euro.

L’accordo permette ai clienti italiani e internazionali di Foriba di gestire il processo di fatturazione elettronica avendo a disposizione i servizi di InfoCert (e Invoicing, Conservazione Sostitutiva, Firma Digitale, ecc) pienamente integrati nei moduli software di Foriba.

60mila clienti per la fatturazione elettronica

Carmine Auletta, Chief Innovation Officer di InfoCert, ha espresso in una nota che InfoCer continua a investire sulla fatturazione elettronica: "ad oggi abbiamo oltre 60.000 clienti., iglioriamo costantemente le nostre soluzioni di fatturazione attraverso un servizio che soddisfa tutti i requisiti normativi sia per il B2B che per la PA, inclusi quelli di recente emanazione. InfoCert conferma così ancora una volta la capacità di supportare e facilitare il business in modo innovativo, semplice ed efficace. La nuova partnership con Foriba conferma il ruolo primario sulla scena internazionale di InfoCert quale facilitatore della digital transformation, come testimoniato dalla partecipazione a rilevanti progetti europei di Ricerca e Sviluppo, dalla presenza delle nostre soluzioni su diversi mercati esteri e dagli accordi commerciali con importanti player stranieri tra cui, appunto, Foriba".