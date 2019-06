iMovie per iOS è la versione per iPhone e iPad dell’app per la creazione di video di Apple, disponibile anche per macOS.

Pur nella sua semplicità, e nell’intuitività dell’ambiente mobile basato sui gesti delle dita eseguiti sul display multi-touch, l’app offre una cassetta degli attrezzi di tutto rispetto per portare a termine l’editing e la condivisione dei video.

Ciò è ancor più vero con l’ultimo aggiornamento gratuito di iMovie per iOS, che Apple ha rilasciato di recente sull’App Store di iPhone e iPad.

La novità è principale consiste nell’introduzione in iMovie per iOS dell’effetto schermo verde. L’effetto schermo verde (o schermo blu) è uno dei più utilizzati nell’industria di Hollywood per, ad esempio, collocare un personaggio su uno sfondo diverso da quello effettivamente presente nella ripresa, uno sfondo magari digitale e generato dal computer.

La possibilità di rimuovere lo sfondo dei clip che sono stati ripresi di fronte a uno schermo verde (o blu) ora arriva anche sui dispositivi mobile di Cupertino. iMovie per iOS consente di regolare questo effetto tramite una maschera a quattro punti e un cursore per l’intensità.

Per arricchire il proprio filmato con un tocco professionale, con l’ultimo aggiornamento di iMovie per iOS Apple ha aggiunto 80 nuove colonne sonore tra cui scegliere.

Le nuove colonne sonore coprono svariati generi musicali e si adattano in modo del tutto automatico alla lunghezza del filmato in cui vengono inserite.

Un’altra novità dell’ultima versione dell’app consiste nella possibilità di aggiungere foto in sovrapposizione per creare effetti PiP (Picture-in-Picture) e di schermo suddiviso. È anche possibile, ora, inserire immagini con sfondo trasparente da usare ad esempio come logo del brand o come elementi grafici sovrapposti al video.

L’aggiornamento, oltre alle nuove funzionalità, ha introdotto anche miglioramenti e correzioni di errori.