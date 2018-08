Iliad rilancia: a 6,99 euro 40 Gb di dati e chiamate illimitate

Superato il primo milione di utenti, Iliad rilancia la sua #Rivoluzioneiliad con un’offerta per la telefonia mobile ancora più accattivante: aggiunge infatti altri 10 GB di traffico dati in Italia e 1 GB all’estero. Il tutto a 1 euro in più rispetto alla precedente proposta.

In pratica, ora una ricaricabile Iliad da 6,99 euro permette di avere minuti e SMS illimitati, 40 GB al mese in 4G / 4G+ in Italia e 3 GB in Europa e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile).

Non solo per i nuovi utenti

Iliad precisa anche che per questa nuove proposta non è previsto nessun vincolo, tutti i servizi sono compresi e il prezzo è garantito per sempre. Da sottolineare che la nuova offerta è valida sia per i nuovi utenti sia per chi è già cliente Iliad.

La proposta di ricaricabile a 5,99 euro con cui la società francese ha esordito nel nostro Paese meno di due mesi fa rimane ancora valida. È però stato posto un limite: solo altri 100.000 utenti, probabilmente gli ultimi. A onor del vero anche per la nuova tariffa Iliad “impone” un tetto massimo: 500.000 iscrizioni. Tuttavia è facile pensare che questo non sarà il limite definitivo.