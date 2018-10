Huawei entra nel mondo dello streaming on demand con il nuovo servizio Huawei Video, che è pensato per i dispositivi mobile. Serie italiane e internazionali, web-series, film, cortometraggi, sport e documentari sempre nuovi verranno caricati ogni settimana e gli utenti avranno a disposizione contenuti in costante aggiornamento tra cui scegliere.

Si tratta di un servizio progettato appositamente per chi usa prodotti Huawei: le avanzate tecnologie applicate alla risoluzione dello schermo, insieme ai vantaggi garantiti dall’Intelligenza Artificiale, consentiranno alle persone di godere di un'esperienza premium a tutti gli effetti, con una risoluzione di immagine e una qualità del suono full HD.

Contenuti in abbonamento o in affitto

Huawei Video presenta diverse modalità di fruizione dei contenuti. Gli utenti che sceglieranno la modalità SVOD, pagando una quota mensile di 4,99 euro potranno accedere a tutta l'offerta disponibile sulla piattaforma in abbonamento.

Coloro che preferiscono non procedere con la registrazione potranno utilizzare la formula TVOD e noleggiare per 48 ore i contenuti di loro interesse ogni volta che lo desiderano. Il servizio offrirà, inoltre, contenuti accessibili a tutti in maniera gratuita: trailer, moduli brevi e alcuni episodi delle serie TV più famose. Il tutto senza interruzioni né pubblicità e con possibilità di cancellazione dal servizio gratuita.

Huawei Video consente all’utente personalizzazione e praticità, permettendo la creazione di una sezione di video preferiti. Rende disponibile anche il parental control e permette di scaricare i contenuti e vederli offline.

Per il lancio in Italia, Huawei ha selezionato diversi partner di spicco. Per l’offerta a noleggio troviamo Sony Pictures Home Entertainment, Rai Com, Videa, CG Entertainment, Nexo Digital. Mentre nell'offerta in abbonamento ci sono Entertainment One (eOne), Zoomin, Vice, Thema (parte del gruppo francese Canal +), Discovery, Fox Networks Group.

L’applicazione, disponibile su tutti i dispositivi Huawei con EMUI 8.1, è scaricabile direttamente dal proprio smartphone o tablet.

Tutti coloro che si iscriveranno al servizio entro il 3 novembre, potranno usufruire dei primi 3 mesi gratuiti.