Dall’azienda di Palo Alto sono in arrivo nuovi modelli delle linee HP Spectre ed EliteBook.

La linea HP Spectre x360 si presenta in un design rinnovato e include i primi notebook HP con switch per la privacy. Il modello da 13 pollici offre una lunga durata della batteria. HP Spectre x360 è invece il più potente tra i laptop convertibili Spectre.

HP EliteBook x360 1040 G5 viene descritto come il convertibile business da 14 pollici più piccolo e leggero al mondo. Inoltre, come il primo convertibile business al mondo con LTE 4G di classe Gigabit.

HP introduce anche EliteDisplay E243d, display docking con webcam per la privacy e dotato di connessione USB-C. Inoltre, HP USB Fingerprint Mouse, che consente un login al dispositivo rapido e sicuro, con un semplice tocco. E che si integra con Windows Hello.

Vediamo qualche dettaglio in più.

HP Spectre x360

HP Spectre x360 13 e HP Spectre x360 15 sono stati riprogettati per offrire un design ricercato e finiture di livello elevato. I due modelli si uniscono allo Spectre Folio per creare una gamma di nuovi prodotti premium che combinano design e prestazioni.

La riproduzione audio è ottimizzata dagli specialisti di Bang & Olufsen. La nuova gamma Spectre è inoltre dotata di speciali funzionalità di sicurezza. Un interruttore per la privacy della telecamera consente all'utente di spegnere elettricamente la webcam, quando non è in uso. Inoltre l’HP Sure View opzionale offre uno schermo a protezione della privacy, per evitare occhi indiscreti nelle aree pubbliche.

La durata della batteria arriva fino a 22,5 ore nello Spectre x360 13. Ciò rappresenta un aumento del 37% rispetto alla generazione precedente. Nello Spectre x360 15 arriva fino a 17,5 ore.

La connettività wireless offre le prestazioni elevate dell’LTE 4G di classe Gigabit opzionale sul 13 pollici. E inoltre il Wi-Fi con velocità di download fino a 1 gigabit su entrambi i device.

Lo Spectre x360 13 è progettato per uno stile di vita on-the-go, con i processori Intel Core quad-core di 8a generazione. Il modello Spectre x360 15 è il più potente laptop convertibile della famiglia, a oggi. Questo offre prestazioni fino al 20 percento migliori rispetto alla generazione precedente. È quindi ideale per chi lavora nella creazione di contenuti.

Il modello convertibile da 15 pollici include anche un nuovo design termico. Come CPU, a seconda dei modelli si arriva fino ai processori Intel Core di 8a generazione six-core. Per il comparto grafico c’è l'opzionale NVIDIA GeForce GTX 1050Ti con design Max Q.

Inoltre, lo Spectre x360 15 offre varie opzioni per il display. Tra queste, un touchscreen 4K o un display FHD da fino a 650 nit.

HP EliteBook x360 1040 G5

Il nuovo HP EliteBook x360 1040 G5 è un convertibile diagonale da 14 pollici in un form factor da 13 pollici. Offre fino a 17 ore di durata della batteria e un modulo LTE 4G di classe gigabit opzionale.

Il display HP Outdoor Viewable opzionale offre uno schermo anti-riflesso e fino a 700 nit. L’EliteBook x360 1040 impiega processori Intel Core quad-core di 8a generazione. È equipaggiato con fino a 32 GB di memoria e fino a 2 TB di storage.

Oltre ai laptop convertibili, HP ha annunciato anche il nuovo monitor con docking HP EliteDisplay E243d. Offre la comodità del singolo cavo USB-C per dati, video e alimentazione, nonché una webcam pop-up per la privacy. Il nuovo HP Fingerprint Mouse USB consente invece di sbloccare il Pc Windows 10 con un solo tocco.

La disponibilità di questi nuovi dispositivi è attesa, a seconda dei modelli, tra novembre e dicembre negli Stati Uniti.

Maggiori informazioni sul sito HP, a questo indirizzo.