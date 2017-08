Hp e Deloitte cambieranno il manufacturing con la stampa 3D

HP e Deloitte hanno annunciato un'alleanza per accelerare la trasformazione digitale del manufacturing mondiale.

Le due aziende collaboreranno sull'implementazione dei sistemi di stampa 3D di HP in ambienti di produzione su vasta scala, per aiutare le aziende a accelerare la progettazione e la produzione dei prodotti, creare catene di produzione e di fornitura più flessibili e migliorare l'efficienza nel ciclo di vita del processo produttivo.

Ciò può contribuire ad aumentare l'innovazione, accelerare il time-to-market, ridurre i costi ei rifiuti e aiutare le grandi imprese a competere in modo più efficace nell'attuale dinamica mondiale.

L'alleanza coniugerà le soluzioni e strumenti di stampa 3D di Hp Jet Fusion, l'ecosistema di partner e l'expertise di trasformazione digitale di Deloitte.

Una trasformazione da 12mila miliardi di dollari

Secondo Dion Weisler, Presidente e Ceo di HP, "Nessun settore dell'economia globale sta subendo una trasformazione più radicale come quella che accade nel mercato manifatturiero e vale 12mila miliardi di dollari. Basandosi sulla nostra tecnologia di stampa 3D, insieme a Deloitte, ci focalizziamo sull'aiutare i clienti a trasformare e vincere in questa nuova era".

Per il Ceo di Deloitte, Punit Renjen, "La digitalizzazione delle operazioni e delle pratiche di produzione globale influenzerà le aziende e i consumatori in tutto il mondo e la stampa 3D avrà un ruolo importante nel cambiamento fondamentale della produzione".

L'ecosistema di produzione end-to-end di HP include realtà specializzate in software come SAP, Siemens, Autodesk e Materialise e produttori di di materiali per la stampa 3D, tra cui Arkema, BASF, Evonik, Henkel, Lehman & Voss e Sinopec Yanshan Petrochemical.

La practice Supply Chain and Manufacturing Operations di Deloitte aiuta le aziende ad applicare la strategia aziendale digitale alle iniziative produttive per alimentare l'eccellenza operativa. Deloitte ha formato un ecosistema che comprende Amazon Web Services (AWS), Cloudera, Dassault Systèmes, Google Cloud, SAP e Siemens per aiutare le aziende ad accelerare la loro trasformazione digitale. Deloitte svolgerà un ruolo importante nell'aiutare le organizzazioni a utilizzare la tecnologia di stampa 3D nelle reti di supply chain, una mossa che ha il potenziale di influenzare fondamentalmente il modo in cui le aziende di produzione funzionano.