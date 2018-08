KLM prosegue nel percorso dell’innovazione tecnologica nel proprio ventaglio di servizi.

Abbiamo visto di recente l’introduzione di Car-E, un assistente personale “fisico” per i passeggeri in aeroporto. Stavolta l’innovazione tecnologica assume le forme più intangibili degli assistenti virtuali e dell’intelligenza artificiale.

La compagnia aerea aggiunge infatti ai servizi offerti ai passeggeri il supporto per Google Assistant. Diciamo subito che il servizio KLM basato su Google Assistant è in inglese e in olandese. Ciò pone KLM, afferma l’azienda, fra le prime compagnie aeree a supportare questa piattaforma in più di una lingua. Però non c’è (ancora) l’italiano.

Gli assistenti virtuali di KLM

KLM ha già un proprio assistente virtuale, chiamato BB, Blue Bot, basato sull’intelligenza artificiale. BB aiuta i clienti a trovare i voli KLM più adatti alle proprie esigenze. Poi, una volta individuato il volo desiderato, BB invia al passeggero il link al sito KLM, dove effettuare la prenotazione.

L’assistente BB di KLM è già da tempo disponibile tramite Messenger, per offrire assistenza ai passeggeri nella fase precedente alla prenotazione dei biglietti aerei. Ora diventa disponibile anche tramite Google Assistant, per la ricerca dei voli e la preparazione dei bagagli. Entrambi sono disponibili in lingua inglese.

Come tutti i sistemi basati sull’intelligenza artificiale, BB si “auto-perfeziona”. Più lo si utilizza, più diventa intelligente e fornisce soluzioni su misura.

“Il controllo vocale cambierà il mondo, le persone familiarizzano ogni giorno di più con applicazioni che integrano il supporto vocale nelle loro attività quotidiane. Per questo motivo KLM vuole essere al passo con i tempi offrendo la possibilità di interagire con strumenti come Google Assistant". Lo ha affermato Pieter Groeneveld, Vicepresidente senior Digital di Air France-KLM.

Il prossimo passo strategico sarà perfezionare l’utilizzo di questo servizio introducendo i comandi vocali in più lingue.

Maggiori informazioni sui servizi KLM sono disponibili sul sito della compagnia.