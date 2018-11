Gartner: la spesa IT cresce meno in Emea per il freno Brexit

Gartner prevede, per la spesa IT in Emea, un totale 973 miliardi di dollari nel 2019. Con un aumento del 2% rispetto alla spesa stimata di 954 miliardi di dollari nel 2018, sempre secondo le ultime previsioni della società di ricerca.

“La spesa IT in Emea è rimasta bloccata e rimarrà bloccata fino a quando non saranno risolte le incognite che circondano la Brexit.” Ha affermato John Lovelock, research vice president di Gartner. Fino ad allora, la lenta crescita del mercato complessivo Emea maschera i tassi di crescita divergenti tra i segmenti nella regione.

La spesa per dispositivi (Pc, tablet e telefoni cellulari) in Emea è destinata a diminuire nel 2019. La spesa per Pc consumer è diminuita del 9,1% nel 2018. La domanda per i Pc Windows 10 passerà il suo picco nel 2019, con una crescita delle unità dei Pc aziendali all’1 percento.

I prodotti calano, il cloud cresce

Allo stesso modo, la crescita per unità dei telefoni cellulari, in particolare nell'Europa occidentale, inizierà a declinare da una crescita del 4,7% nel 2018 all'1,1% nel 2019. Ciò avviene siccome i cicli di sostituzione raggiungono il picco e poi diminuiscono nel 2019.

Dopo aver raggiunto una crescita nel 2018, la spesa per i sistemi di data center dovrebbe essere piatta o diminuire nel 2019 e oltre. Il breve aumento della spesa causato da un incremento delle spese di aggiornamento e delle sostituzioni anticipate come precauzione contro i problemi di sicurezza della CPU, è diminuito.

Il più grande singolo mercato, i servizi di comunicazione, è diventato “commoditizzato” e va verso una crescita piatta nel 2019. Il mercato dei software aziendali continua ad avere un effetto positivo sulla crescita complessiva della spesa in Emea. Ciò è in gran parte dovuto alla crescente disponibilità e accettazione del software cloud.

Nel 2019, Gartner prevede che saranno il cloud, la sicurezza e il passaggio al business digitale a sostenere la crescita in Emea. La spesa degli utente finali per i servizi di cloud pubblico nell'area Emea crescerà del 15% nel 2019 fino a un totale di 38,5 miliardi di dollari. In termini di sicurezza, con il GDPR in vigore, le sanzioni per le violazioni dei dati potrebbero rappresentare fino al 4 percento delle entrate.

Effetto Brexit

Con una crescita prevista del 2% nel 2019, l'Emea è la terza regione in più lenta crescita nella spesa IT. È davanti all'Eurasia (+ 0,5%) e all'America latina (+1,7%). La Brexit sta avendo un effetto frenante sulla spesa IT in tutta la regione.

La spesa IT nel Regno Unito è prevista di 204 miliardi di dollari nel 2019, in calo dell'1,9% dal 2018. "Il Regno Unito non è previsto che mostri una crescita superiore al 2% fino al 2020. Il che ha un effetto negativo sulla spesa IT media in Emea durante tutto il periodo di previsione.” Ha dichiarato Lovelock.

Israele e Arabia Saudita primeggiano nel tasso di crescita della spesa IT in Emea nel 2019. Gartner prevede che raggiungeranno, rispettivamente, un incremento del 5,3 e del 4,2% nelle spese IT. Entrambi i paesi stanno investendo nella costruzione di un solido settore IT e nel percorso verso il business digitale.

La crescita di Israele è alimentata dalla spesa per il software e dal maggiore uso del software as a service. La crescita dell'Arabia Saudita è guidata dalla spesa per i servizi IT, inclusi il cloud computing e lo storage.

Maggiori informazioni sulle analisi e sulle previsioni Gartner sono disponibili sul sito della società, a questo indirizzo.