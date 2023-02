Colt espande i servizi VMware SD WAN e il portafoglio SASE

Colt Technology Services, la società di infrastrutture digitali, ha annunciato l’espansione della soluzione SD WAN basata su VMware con una serie completa di nuove funzionalità VMware Secure Access Service Edge (SASE) tra cui VMware Cloud Web Security e VMware Secure Access.

In un momento in cui molte aziende si trovano ad affrontare crescenti minacce alla sicurezza, queste nuove funzionalità contribuiscono a rafforzare il già popolare servizio SD WAN così il lavoro ibrido e da remoto possa essere svolto in modo sicuro, le applicazioni e i dati aziendali siano protetti e le prestazioni di rete siano ottimizzate ulteriormente.

La soluzione combina l’infrastruttura digitale e la customer experience di Colt con la piattaforma SD WAN basata su cloud e le funzionalità di sicurezza di VMware.

Le nuove funzionalità, offerte come componenti aggiuntivi opzionali, includono il filtraggio degli URL, l’ispezione SSL, l’antivirus, il filtraggio dei contenuti e la visibilità del Cloud Access Security Broker (CASB), oltre a un ambiente per testare le minacce zero-day.

Anche le funzioni di sicurezza di VMware, tra cui Data Loss Prevention (DLP), CASB Control e Advanced Sandbox, vengono offerte come miglioramenti del servizio. Inoltre, la soluzione Secure Access include l’accesso remoto basato su Zero Trust Network Access (ZTNA) per collegare gli utenti a casa o in viaggio alle applicazioni aziendali.

Le aziende possono trarre vantaggio dal miglioramento delle prestazioni della rete, dalla semplificazione della strategia e della progettazione, insieme al monitoraggio e alla correzione delle minacce sempre attivi, disponibili direttamente da Colt.

Il mercato dei SASE sta vivendo una rapida crescita, sottolinea Colt, poiché le aziende si rendono conto di come le strategie di trasformazione digitale, come la migrazione al cloud e il lavoro ibrido, abbiano un impatto sulle prestazioni della rete, ampliando la superficie di attacco e rendendole sempre più vulnerabili ai rischi.

Gartner prevede che la spesa totale degli utenti finali per i SASE raggiungerà i 9,2 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 39% rispetto al 2022.

Il Global Incident Response Threat Report 2022 di VMware ha rivelato che quasi il 60% degli intervistati ha subito un attacco ransomware nei 12 mesi fino a giugno 2022.

Il miglioramento di Colt SD WAN è l’ultima estensione del portafoglio SASE di Colt, mette in evidenza la società di infrastrutture digitali. Questo insieme di soluzioni aiuta le aziende a riprendere il controllo, a proteggere meglio e a rendere più sicura l’infrastruttura digitale per migliorare le prestazioni delle applicazioni, la sicurezza dei dati e proteggere meglio le aziende da minacce alla sicurezza sofisticate e dannose.