Fastweb propone una soluzione per il GDPR

Fastweb ha presentato la Fast GDPR Suite, una soluzione business integrata pensata per semplificare il percorso di adeguamento delle imprese al GDPR, il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali che entrerà in vigore a partire dal 25 maggio 2018.

La Fast GDPR Suite è un portafoglio d’offerta che offre alle imprese le soluzioni tecnologiche e organizzative sulla base dell’analisi delle esigenze aziendali. La proposta di Fastweb, infatti, viene fatta a fronte di un assessment approfondito dei sistemi e delle procedure aziendali e che viene utilizzato per individuare le principali aree di intervento.

La soluzione mette a profitto l’esperienza maturata da Fastweb negli ambiti IT security e cloud e punta a consentire alle imprese di raggiungere e mantenere nel tempo la conformità al GDPR.

La GDPR Suite di Fastweb è erogata attraverso le infrastrutture di ultima generazione del carrier come la rete in fibra ottica ultraveloce, il data center certificato Tier IV, le piattaforme cloud & zecurity avanzate che garantiscono la massima affidabilità del servizio, il tutto con il supporto di un team di professionisti dedicato.

La soluzione di Fastweb assicura infatti alti livelli di protezione dei dati, una visione integrata e secondo i più elevati standard di sicurezza.

Con la Fast GDPR Suite le imprese avranno a disposizione strumenti avanzati per mettere in sicurezza i dati dei propri clienti e al tempo stesso proteggersi dagli attacchi informatici.

Oltre a permettere una gestione efficiente e sicura dei dati dell’azienda e dei suoi clienti, Fast GDPR Suite assicura la continuità dei processi operativi e dell’accesso ai dati, ad esempio tramite soluzioni di back-up e disaster recovery, anch’esse in conformità al GDPR.