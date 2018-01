Ecommerce e retailer, le cinque tendenze rilevanti

Commerce Cloud, divisione ecommerce di Salesforce con 500 milioni di utenti che visitano gli oltre 2.000 siti ecommerce supportati dall’azienda, ha individuato 5 trend che ogni retailer deve considerare nello sviluppo di un’esperienza cliente efficace sia online che nel punto vendita.

Personalizzazione basata sull’intelligenza artificiale

Chi acquista chiede un’esperienza personalizzata e il 2018 sarà l’anno della customizzazione guidata dall’intelligenza artificiale. Secondo Salesforce Commerce Cloud il numero di retailer pronti a offrire una personalizzazione basata sull’intelligenza artificiale supererà il 50%. Ciò consentirà di competere con mercati consolidati e modelli emergenti di abbonamento, oltre a raccogliere dati sui clienti, creare un rapporto migliore e favorire la fidelizzazione.

Esperienze guidate dalla ricerca vocale e visiva

Le ricerche vocali e visive sostituiranno la scrittura e avvicineranno il consumatore all’acquisto. La voce sarà la nuova interfaccia utilizzata per fare ricerche, chiedere informazioni e fare shopping, mentre per prevenire la disintermediazione, i brand collaboreranno con gli assistenti vocali già esistenti come Amazon Echo, Google Home e Siri per offrire esperienze voice-driven. Una maggiore diffusione della ricerca visiva consentirà inoltre agli acquirenti di scoprire immediatamente i prodotti visti nella vita reale e i retailer ridurranno i passaggi che portano all’acquisto.

Negozi fisici e tecnologia

Sottovalutare l’importanza dei punti vendita riduce il potenziale di un brand: anche nel 2018 i negozi resteranno un punto di riferimento per i brand, volti ad accrescere la riconoscibilità e conquistare gli shopper. I format però cambieranno in maniera veloce e radicale: concept store, boutique, showroom, flagship store sono solo alcuni esempi di come poter attrarre consumatori e acquirenti senza bisogno di vendere, ma offrendo esperienze.

L’importanza della taglia giusta

Secondo alcune stime, fino al 30% degli articoli acquistati online viene restituito e la causa principale è la scelta della taglia sbagliata. Obiettivo di un sempre più alto numero di retailer è quello di migliorare l’esperienza attraverso tecnologie “True Fit” che aiutano a scegliere la taglia corretta attraverso immagini proporzionate e l’intelligenza artificiale, mostrando le dimensioni dell’articolo dal vero. Da una parte tali implementazioni aiuteranno a fidelizzare il consumatore che si rivolgerà a marchi che sa non lo deluderanno; dall’altra i retailer non dovranno sostenere ulteriori costi come il riconfezionamento del prodotto e il suo stoccaggio.

Dal social alla realtà

Secondo lo Shopping Index, il traffico da social verso i siti mobile dei retailer è in crescita costante, con un aumento del 42% nel 2017. I social e gli influencer sono una importante fonte di ispirazione e suggerimento per gli acquisti, ma nel 2018 l'influenza sarà ancora più evidente. Social network come Instagram semplificano la visita della pagina di dettaglio di un prodotto e consentono di sfogliare siti mobile direttamente dai contenuti social. Salesforce Commerce Cloud può contare su un’integrazione pre-costruita che facilita i brand nella creazione di contenuti acquistabili su profili aziendali di Instagram. Inoltre, attraverso l’implementazione di Apple Pay e Android Pay nelle pagine riservate al pagamento, il passaggio da “L’ho visto su Instagram” a “È nelle mie mani” sarà ancora più breve.