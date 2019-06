Dropbox ha rilasciato un nuovo workspace integrato, che la stessa azienda definisce come il più grande cambiamento nella storia della piattaforma di archiviazione e collaborazione, dal punto di vista dell’interfaccia utente.

Con gli ultimi aggiornamenti dell'esperienza utente desktop, di dropbox.com e dell'app mobile, gli utenti beneficeranno di un singolo spazio di lavoro progettato per integrare insieme file, strumenti di lavoro e team.

L'aggiornamento prevede anche una nuova app desktop progettata per fornire agli utenti un comodo punto di accesso all'area di lavoro. La nuova app desktop è disponibile tramite il programma di early access a cui gli utenti possono richiedere l’accesso per provare l’applicazione.

Integrazione tra strumenti e contenuti, nel nuovo Dropbox

Il nuovo aggiornamento porta anche i contenuti basati sul cloud nel file system di Dropbox, per fornire una posizione centrale per tutti i contenuti e i tool che l’utente utilizza più spesso.

Contenuti basati su cloud quali quelli di Google Documenti, che gli utenti possono ora creare e condividere all'interno di Dropbox. È possibile anche aprire file di Microsoft Office in Office Online o Google Documenti.

Dropbox archivia gli shortcut a contenuti web, con collegamenti a strumenti di produttività come le schede Trello, alle pagine wiki e alle ultime notizie. Gli utenti possono ora creare e archiviare shortcut web, insieme ai contenuti tradizionali, nel proprio spazio di cloud storage.

L'icona dell'app che si trova nella barra delle applicazioni di Windows e nella barra dei menu di macOS è stata anch’essa aggiornata, per consentire agli utenti di tenere traccia di ciò che accade con i contenuti condivisi, di accedere rapidamente ai lavori più importanti e di creare nuovi contenuti direttamente da Dropbox. È possibile ora accedere anche a un feed di attività del team per gli aggiornamenti sui file condivisi.

Una cassetta degli attrezzi

Il nuovo Dropbox riunisce non solo i contenuti, ma anche gli strumenti che le persone utilizzano più di frequente. La società ha annunciato lo scorso anno Dropbox Extensions, una serie di estensioni di integrazione che consentono di avviare e terminare flussi di lavoro all’interno della piattaforma Dropbox.

Ora è possibile anche avviare conversazioni Slack e inviare file ai canali Slack direttamente da Dropbox, nonché condividere in modo facile i file Dropbox nelle conversazioni Slack. Così come è possibile unirsi ai meeting Zoom direttamente da Dropbox così come presentare i file direttamente in Zoom.

L'azienda ha anche avviato una partnership con Atlassian per una serie di integrazioni che arriveranno nei prossimi mesi e che aiuteranno i team a organizzare, coordinare ed eseguire progetti.

Le nuove funzioni saranno in fase di roll-out lungo le prossime settimane ed è attivo l’early access program per le applicazioni desktop, mediante opt-in.

Maggiori informazioni sulle novità di Dropbox e la possibilità di richiedere l'accesso anticipato sono disponibili a questo link.