Concorso BenQ, in palio monitor e 3mila euro per i professionisti della grafica

BenQ offre l’opportunità a grafici e art director di misurarsi in un nuovo concorso europeo, la BenQ DesignVue Competition, in cui i partecipanti sono chiamati a creare uno screensaver per il nuovo monitor BenQ PD2720U DesignVue.

La competizione sarà suddivisa in due categorie: Fotoritocco e Illustrazione: i professionisti della grafica e della creatività potranno fondere insieme realtà e illusione, oppure cimentarsi con l’abilità del disegno, sia digitale che a collage o matita.

Vinceranno quattro professionisti della grafica

Per entrambe le categorie saranno premiati il primo e il secondo classificato.

Ai due vincitori saranno assegnati il nuovo monitor per designer BenQ PD2720U e un premio in denaro di 3.000 euro, mentre i due secondi posti riceveranno anch’essi in premio il monitor BenQ PD2720U.

I progetti vincenti saranno pubblicati sul sito www.benq.eu, con la possibilità di scaricarli come screensaver, e mostrati a tutti gli eventi di settore in Europa a cui BenQ sarà presente.

Tutti i partecipanti avranno poi l'opportunità di concorrere per ricevere dei biglietti gratuiti per i workshop creativi che si terranno in tutta Europa con gli esperti della grafica e della creatività BenQ.

Il termine per presentare le proposte è il 30 giugno 2019 e i vincitori saranno annunciati entro il 15 luglio 2019.

Il concorso è aperto a tutti i residenti dei Paesi europei (UE ed extra UE).

Come partecipare alla BenQ DesignVue Competition

Per prima cosa il partecipante deve creare uno screensaver con il tema "I veri colori proprio davanti a te" utilizzando il software di fotoritocco preferito e assicurandosi di includere nella creatività il logo di AQCOLOR scaricabile QUI.

Poi da questo link deve scaricare le immagini del BenQ PD2720U e inserirvi il nuovo screensaver creato.

Infine deve caricare l'immagine finale su Instagram utilizzando gli hashtag #BenQdesignVueCompetition, #BenQscreensaver, #BenQPD2720U, #AQCOLOR e assicurarsi di seguire l'account @inspiration_by_benq.

I quattro vincitori, oltre alle eventuali menzioni speciali, saranno selezionati da una giuria che premierà l'immagine con la composizione migliore, più artistica e originale, che

meglio abbia interpretato il tema "I veri colori proprio davanti a te".

La giuria del concorso

Le proposte per la categoria Fotoritocco verranno giudicate da:

Dave Bergin - Freelance CG and Motion Graphics artist, proprietario di CG Shortcuts

Martin Benes - Freelance Brand Influencer

Kenneth Shinabery - Artista, fotografa, guru di Social Media & Marketing

Eva VIllazala - Art Director di Lamono Magazine.

Le proposte per la categoria Illustrazione verranno giudicate da:

Martin Perhiniak - Graphic Designer, Digital Artist, istruttore Adobe

Massimo Nava - Digital Artist, insegnante

Robert Hranitzky - Graphic Designer

Víctor Palau - Graphic Designer.

Ai vincitori sarà richiesto il file originale del progetto.

Il file dello screensaver deve avere dimensioni di 3840 x 2160, con rapporto d'aspetto 16:9.

Cliccare QUI per le informazioni per le condizioni e i termini completi del concorso.