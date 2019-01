Al via la comunità europea per l’innovazione nel manufacturing

È stata presentata a Bruxelles l’Innovation Community EIT Manufacturing, promossa dal European Institute of Innovation and Technology (EIT).

La EIT Manufacturing nasce per promuovere lo sviluppo e rafforzare la competitività del sistema manifatturiero a livello europeo, attraverso la collaborazione di 50 aziende leader nel campo del manufacturing e della sua filiera, insieme a Università e Istituti di ricerca internazionali.

Il network di aziende italiane comprende Comau, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Arduino, Avio Aero, Brembo, Prima Industrie, Whirpool Europe.

Ennio Chiatante, Head of Digital Transformation Projects di Comau, ha valorizzato l'ecosistema dei player industriali per lo sviluppo del settore manifatturiero in Europa.

«Con la partecipazione a EIT Manufacturing, Comau dimostra, a livello europeo e internazionale, il suo impegno nella realizzazione di nuovi e sfidanti progetti volti al rafforzamento del comparto manifatturiero - ha detto Chiatante -. Per favorire la capacità di innovazione delle imprese, uno tra i principali obiettivi della Community EIT, Comau mette a disposizione del settore industriale tecnologie e sistemi avanzati, ma anche il know-how e le competenze maturati in oltre 40 anni di presenza sul mercato, attraverso le attività di formazione e alta specializzazione proposte dalla sua Academy».

EIT Manufacturing opera sul territorio europeo tramite cinque diversi Co-Location Centre.

Finalità della Innovation Community di EIT è promuovere l'innovazione manifatturiera, attraverso azioni di formazione, trasferimento tecnologico, supporto all'imprenditorialità e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale europeo.