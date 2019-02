Secondo atto per Cisco e Tim a Barcellona sul tema della digitalizzazione italiana.

Lo scorso anno, infatti, le due società presentarono al Mobile World Congress una partnership con l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione delle imprese Italiane.

Ora la arricchiscono puntando su nuovi servizi di rete gestiti e soluzioni di cybersecurity per le linee mobili Tim.

L’obiettivo è dare alle imprese italiane servizi affidabili, flessibili e sicuri, con soluzioni cloud, le più indicate ad accelerare l’innovazione.

Nel corso dell’anno il servizio Tim Safe Web, già disponibile per oltre 600mila clienti business di rete fissa, sarà esteso anche ai clienti business della rete mobile Tim.

Protezione come servizio

Con Tim Safe Web gli utenti delle linee mobili di Tim usufruiranno di protezione senza necessità di installare alcun software sui propri device. Agendo a livello di DNS (Domain Name System), Safe Web blocca preventivamente la navigazione su siti malevoli che possono avere l’obiettivo di sottrarre informazioni personali riservate, dati finanziari o codici di accesso privati, mitigando anche la diffusione dei ransomware.

Il servizio Tim Safe Web è implementato integrando le prestazioni dei sistemi DNS di Tim con la piattaforma di sicurezza in cloud Cisco Umbrella, che, grazie alla threat intelligence di Cisco Talos, ogni giorno blocca 20 miliardi di potenziali minacce in transito sulla rete Internet mondiale.

Il servizio è erogato attraverso una rete di data center in tutto il mondo, con presenza anche a Milano.

Gestione centralizzata delle reti con Sd Wan

Cloud, multicloud e mobility trasformano le reti aziendali in ambienti dinamici, per i quali è sempre più importante garantire elevate prestazioni, efficacia di gestione e protezione dai rischi informatici. In questo contesto, l’evoluzione delle tecnologie di rete offre un nuovo approccio al networking basato su funzionalità software.

Il nuovo modello di servizi di Tim permette alle imprese di gestire le proprie reti aziendali attraverso un’unica console grazie al supporto e alle competenze rese disponibili dal Centro Nazionale Assistenza di Tim.

Grazie alla collaborazione con Cisco, Tim amplia la propria offerta di soluzioni gestite Sd Wan (Software Defined – Wide Area Network) integrando nella console i servizi Cisco Meraki e Cisco Viptela, che permettono alle aziende di accelerare i processi di digitalizzazione e di adozione del cloud offrendo i vantaggi tipici del Software Defined Networking.

Tra questi ci sono i servizi di accesso ibrido fisso/mobile; controllo e ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni del cliente; ottimizzazione dell’esperienza di utilizzo dei principali servizi Software as a Service; routing e bilanciamento su base applicativa; controllo e monitoring delle applicazioni e multicloud ready networking grazie all’interconnessione tra data center di Tim o di terze parti con il data center del cliente in base al dispositivo in uso.

Saranno disponibili sia soluzioni per ambienti It semplici, in grado di gestire in modo completo rete locale cablata e senza fili (Lan), rete geografica (Wan) e sicurezza con protezione dalle minacce, sia soluzioni dedicate ad ambienti It più strutturati, che consentono maggiore personalizzazione e funzionalità evolute di instradamento del traffico, oltre a sicurezza con protezione dalle minacce, segmentazione e ottimizzazione della connettività verso ambienti multicloud.