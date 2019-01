Al Ces 2019 di Las Vegas, tra le innumerevoli novità, debutta un ampio ventaglio di nuovi prodotti di Hp. Si va dai display consumer ai monitor e computer per il lavoro, dai dispositivi per il gaming al nuovo Chromebook premium.

Partiamo proprio da quest’ultimo. HP Chromebook x360 14 G1 si propone come soluzione sicura, semplice e scalabile sia per l'IT che per gli utenti finali. Senza rinunciare al design e alle prestazioni.

Chrome OS offre una protezione sicura mediante un sandbox di avvio verificato. L’aggiunta di una licenza di Chrome Enterprise fornisce un controllo di oltre 200 criteri tra utenti, dispositivi e applicazioni.

Si tratta di un Chromebook premium dal taglio business, per le aziende, pur non escludendo altre tipologie di utenti. A dimostrazione di ciò, è il primo Chromebook HP in grado di supportare un processore Intel Core i7. Ciò consente di ottenere video-chiamate fluide e una migliore gestione di più schede, app e supporti in multi-task.

Offre quattro flessibili modalità d’utilizzo, un’esperienza audio B&O, un display touchscreen con cornici sottili e docking USB-C. Il Chromebook HP x360 14 G1 sarà disponibile a febbraio.

Hp per la privacy al lavoro

Sono numerose le novità Hp per gli ambienti di lavoro, le aziende e i professionisti. Tra i nuovi prodotti, HP EliteBook x360 830 G5, il convertibile business che offre la versatilità x360 per chi lavora in movimento.

Il monitor HP EliteDisplay E243p Sure View ha il privacy screen integrato per preservare la riservatezza dei documenti. Una funzione utile per lavorare in tutta privacy anche in spazi di lavoro aperti.

HP EliteOne 800 AiO G5 è un all-in-one anch’esso con schermo per la privacy integrato. Questo modello offre prestazioni grafiche discrete di livello desktop in un design elegante e compatto.

I nuovi prodotti puntano molto sulla privacy e sulla sicurezza sul posto di lavoro. Va in questa direzione la terza generazione del privacy screen integrato HP Sure View. I nuovi prodotti Elite con HP Sure View Gen3 consentono di proteggere le informazioni sensibili mentre si lavora. Che lo si faccia in sede o in movimento, sulla propria scrivania o altrove.

Spazio anche al consumer e al gaming

Non riguardano solo le aziende le novità Hp del Ces 2019. L’azienda ha presentato anche una nuova linea di display Pavilion di fascia consumer. HP Pavilion 27 Quantum Dot, come sottolinea il nome, è un display equipaggiato con tecnologia Quantum Dot. Offre la possibilità di visualizzare oltre un miliardo di colori.

HP Pavilion 27 FHD offre una varietà di funzioni esclusive, tra cui l'audio B&O e una privacy cam pop-up incorporata. HP Pavilion 32 QHD è un display dinamico con risoluzione QHD e punti panoramici praticamente da qualsiasi angolazione.

Oltre ai display, Hp ha annunciato anche alcuni accessori complementari. Un nuovo hub HP ENVY USB-C, ultra sottile, che consente la ricarica pass-through con due porte USB-A. Dotato inoltre di una porta HDMI 2.0 con supporto per la risoluzione 4K. HP 15.6 Odyssey Backpack è invece uno zaino progettato per il trasporto di laptop Hp, decorato con pattern geometrici in vari colori.

Né vengono trascurati gli appassionati di gaming. Il display gaming di grande formato Omen X Emperium 65 con Nvidia G-Sync Hdr ha una frequenza di aggiornamento di 140 Hz e soundbar integrata.

Il laptop Omen 15 ora dispone delle ultime schede grafiche mobili Nvidia. Omen Obelisk Desktop è invece ora in grado di supportare fino a 64 GB di memoria HyperX, fino alla grafica Nvidia GeForce RTX 2080Ti, fino a una CPU Intel Core i9-9900K di 9a generazione, dual SSD con RAID0 e raffreddamento a liquido.

Maggiori in formazioni sono disponibili sul sito Hp, a questo link.