CES 2017: Dell ridefinisce il personal computing

Decisa a proporre innovazioni in grado di colpire i sensi con design, suoni ed esperienze hands-on, al CES 2017 Dell ha presentato, una in fila all’altra, una serie di novità.

Prime fra tutte Dell Canvas 27, il primo smart workspace orizzontale al mondo con funzionalità touch, totem e penna digitale, in grado di operare con soluzioni di software partner come Adobe, Autodesk, AVID, Dassault Systems, Microsoft e SolidWorks.

Ne viene fuori una nuova categoria di tecnologia smart workspace piuttosto evoluta rispetto al smart desk concepito nell’ormai lontano 2004.

Così com’è strutturato, Canvas 27 amplia, infatti, la produttività creativa per gli sviluppatori di contenuti e i designer proponendo un smart workspace QHD da 27” utilizzabile inclinato o appoggiato su un tavolo per creare in modo naturale, come si fa con carta e penna, trasformando i disegni in una parte del workflow digitale.

A sua volta, oggi pienamente convertibile, l’XPS 13, già disponibile a partire da 1.399 euro, arricchisce la gamma XPS di Dell con il più piccolo 13” 2-in-1 al mondo con display touch UltraSharp QHD+ InfinityEdge.

Caratterizzato da una cerniera a 360°, per massima produttività e opzioni di visualizzazione, e fino a 15 ore di durata della batteria, l’ultimo nato può essere configurato per gli utenti business con processori Intel Core vPro di 7a generazione, BIOS e software di gestione Dell, il tutto corredato dai servizi Dell ProSupport.

In linea con il resto dell’intera gamma di pc Dell di Windows 10, anche l’XPS 15, disponibile a partire da 1.499 euro, è stato aggiornato con processori Intel Core di ultima generazione e si caratterizza ora per architettura NVIDIA Pascal, grafica GeForce GTX 1050 e un lettore di impronte per login senza password via Windows Hello.

Tra gli annunci a Las Vegas di Dell, anche il nuovo XPS 27 AIO e il suo omologo di taglio business Precision 5720 AIO che, creati in collaborazione con Jack Joseph Puig, produttore, direttore creativo di Waves Audio e vincitore del Grammy Award, portano la qualità del suono dei pc all-in-one a nuovi livelli, senza bisogno di un sound bar esterno.

Equipaggiati con processori Intel Xeon e grafica AMD Radeon Pro WX Series, oltre a essere dotati di full frequency range high-fidelity audio, gli ultimi nati offrono il miglior suono in un AIO con 10 speaker da 50W per canale e una visualizzazione altrettanto incredibile grazie al display touch edge-to-edge UltraSharp 4K Ultra HD.

Infine, negli ambiti virtual reality e monitor, Dell ha presentato la Dell Precision 7720 mobile workstation e Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K.

Si tratta, rispettivamente, della prima VR-ready progettata appositamente per la creazione di contenuti di realtà virtuale e del primo display da 32” con risoluzione 8K al mondo.

E mentre a caratterizzare la Dell Precision 7720 mobile workstation ci pensano i processori Intel Core di 7a generazione e Xeon, e la grafica professionale Nvidia Pascal Quadro, per il monitor Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K valgono oltre un miliardo di colori e 33,2 milioni di pixel di risoluzione fondamentali in ambiti come photo e video editing, medicina e ricerca diagnostica, esplorazioni oil & gas.