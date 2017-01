CES 2017: da HP l’innovazione del pc

A tenere banco al CES 2017 di HP non è stata solo la seconda generazione di Sprout. In occasione della kermesse internazionale di Las Vegas, la società ha, infatti, annunciato nuovi pc convertibili, l’aggiornamento di Spectre x360 e nuovi display curvi per il gaming.

Disponibile a partire da 1.249 dollari, il nuovo HP EliteBook x360 offre cinque modalità di utilizzo e si configura come il più sottile dei convertibili business combinando in un unico dispositivo la potenza e il design leggero dei modelli Spectre con le capacità collaborative dell’EliteBook Folio e la sicurezza di livello enterprise della gamma Elite.

La durata massima delle batterie, superiore alle 16 ore, e le funzionalità di collaborazione integrate lo posizionano al top di una produttività ulteriormente migliorata da una diagonale da 13,3’’ 4K UHD, così come da Windows Hello e da HP Active Pen, penna opzionale a grandezza naturale venduta separatamente per annotate direttamente sullo schermo con un’esperienza di scrittura diretta e realistica.

Tra le innovazioni a disposizione, anche il sistema Sure Start Gen3, che monitora, recupera e ripristina il BIOS in-memory, consentendo di avviare il notebook con un BIOS HP verificato, mentre HP WorkWise concentra la gestione di un intero ufficio in un’unica app per smartphone per ottenere protezione, informazioni sulle prestazioni in tempo reale e installazione semplificata dei driver per stampanti HP.

A sua volta, dopo il successo del modello da 13,3’’, con 15,6’’ HP Spectre x360 propone al mercato la diagonale più potente del portafoglio Spectre a partire da 899,99 dollari.

Caratterizzato da una batteria più grande, che consente fino a 12 ore e 45 minuti di autonomia, il nuovo x360 monta i più recenti processori Intel Core, scheda grafica Nvidia GeForce 940MX, due nuovi altoparlanti frontali Bang & Olufsen e telecamera a infrarossi per Windows Hello.

Infine, HP Envy Curved All-In-One 34 rappresenta l’ultima frontiera proposta dal vendor per esperienze multimediali coinvolgenti, grazie a una diagonale da 34’’ Technicolor certificata Ultra WQHD micro-edge che galleggia sopra una sound bar con quattro diffusori messa a punto ancora da Bang & Olufsen.

Disponibile dall’11 gennaio presso retailer selezionati e dal 26 febbraio su HP.com, il prezzo dell’Envy Curved All-In-One 34 parte da 1.729,99 dollari.