Certificazione VoipVoice per i telefoni digitali di Htek

Ci sono anche gli Ip phone della serie UC della cinese Htek nell’elenco delle soluzioni certificate da VoipVoice, provider VoIp business oriented con headquarter a Montelupo Fiorentino, una sede specifica per i corsi e i meeting a Prato, e una sede tecnica a Firenze, che si occupa di gestire la piattaforma fisicamente ubicata al MIX di via Caldera, a Milano.

Ottenuta la certificazione VoipVoice, gli apparati Voice Over Ip prodotti da Hanlong Technology, realtà fondata a Nanchino nel 2005, che sviluppa e vende in oltre 50 Paesi del mondo telefoni Ip, Ata e gateway per il mercato Small and medium business, risultano ora interoperabili con la piattaforma VoipVoice dai cui server, ogni mese, passano circa tre milioni e mezzo di telefonate su protocollo Internet.

La partnership tra Htek e VoipVoice andrà ad arricchire il mercato delle Unified communication con nuovi prodotti di telefonia digitale.

Per spiegare i prodotti certificati e vederne nel dettaglio le possibilità di configurazione, è già in programma un webinar congiunto a fine febbraio, condotto da personale Htek.

Previsto nel calendario dei seminari tecnici organizzati circa tre volte all’anno da VoipeVoice, anche il webinar Htek si focalizzerà sul provisioning dei telefoni proposti dal vendor e sarà rivolto a tecnici installatori, system integrator e partner del canale di VoipeVoice diffuso in tutta Italia.

Una roadmap per le Uc in continua evoluzione

Proprio a supporto di quest’ultimi, Simone Terreni, VoipVoice Managing Director, ha palesato l’intenzione di inserire in organico dieci nuovi area manager e servizi di connettività a 100 Mega.

Obiettivo: accelerare sulle Ucc forti degli oltre 70 eventi all’anno organizzati su tutto il territorio nazionale, degli eventi formativi a distanza, e della partecipazione a Fiere e convegni.

L’ultima, in ordine di tempo, è Accelerare in Curva, evento organizzato da Siseco e Inside Factory sui Contact Center prevista per giovedì 26 gennaio ad Arese (MI), presso il Museo Storico Alfa Romeo, volta a misurare l’attenzione su queste nuove tecnologie.