GTT: integrazione con Microsoft Teams per la produttività aziendale

GTT Communications, fornitore di servizi di rete e di sicurezza gestiti per organizzazioni multinazionali, ha annunciato di essere stato nominato partner certificato per Microsoft Operator Connect: i suoi clienti usufruiranno di un modo più semplice e affidabile per aumentare la produttività attraverso servizi VoIP SIP Trunking integrati con Microsoft Teams.

Un sempre maggior numero di aziende, sottolinea GTT, adottano il voice-over-IP di Microsoft Teams – strumento per comunicazioni unificate utilizzato dalle aziende di tutto il mondo per aumentare la produttività dei dipendenti – e ora Operator Connect consente agli amministratori di assegnare i numeri utente e di programmare le chiamate di Teams in modo più rapido ed efficiente. GTT annuncia di essere in grado di fornire questo servizio a livello globale.

“Il servizio Operator Connect di GTT offre il peering diretto e l’integrazione con Microsoft Teams in tutto il mondo in modo rapido e semplice da implementare con un supporto e un’affidabilità di alto livello. In qualità di partner certificato, GTT offre ora il suo servizio di SIP Trunking integrato con Microsoft Teams per fornire ai clienti una soluzione di chiamata resiliente e facile da usare per sostenere la produttività dei dipendenti.

Sia per i nostri clienti esistenti che per quelli nuovi, la soluzione congiunta è facile da implementare e offre un accesso rapido e semplice alle chiamate vocali attraverso una piattaforma collaborativa con cui i dipendenti dei nostri clienti hanno già familiarità“, ha dichiarato Todd Kiehn, Senior Vice President Strategy & Product di GTT.

Il SIP Trunking di GTT fornisce funzionalità di comunicazione aziendale essenziali attraverso un’unica connessione IP, migliorando la collaborazione e l’efficienza dell’infrastruttura per sostenere la produttività e l’efficienza.

La rete SIP di GTT – mette in evidenza l’azienda – completamente ridondante, globale e robusta, è stata progettata specificamente per soddisfare le esigenze di applicazioni ad alta intensità di banda come Microsoft Teams.

L’azienda fornisce il SIP trunking attraverso una rete IP di livello 1, diversificata e a bassa latenza, che si estende su sei continenti e comprende Session Border Controller (SBC) geograficamente ridondanti per facilitare la scalabilità.