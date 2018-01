CassaNova, la trasformazione digitale di ristoranti e negozi

TeamSystem ha presentato CassaNova, soluzione cloud che permette di digitalizzare i ristoranti e i punti vendita.

Si tratta di una piattaforma software, disponibile sia su dispositivi IOS, sia su Android, che mette i retailer nelle condizioni di gestire le attività dei negozi in maniera flessibile e consente loro di centralizzare il controllo delle proprie catene attraverso un unico dispositivo.

La piattaforma è disponibile in due versioni.

Quella per i ristoranti, CassaNova Risto, è in grado di mantenere tutto il locale sotto controllo con un click.

Il ristoratore potrà, per esempio, definire il layout del locale, tracciando i tavoli liberi, occupati o prenotati; prendere l’ordinazione dei clienti al tavolo con qualsiasi dispositivo mobile (iPad, iPad Mini, iPhone e iPod) e inviarla direttamente alle cucine; configurare e gestire direttamente variazioni ai piatti o note particolari alla comanda; visualizzare lo stato di ogni ordinazione e mantenere il personale sempre coordinato; accettare ogni tipo di pagamento e gestire i conti condivisi o per singolo commensale.

La versione per il singolo punto vendita o una catena di negozi, CassaNova Retail, è in grado di gestire, grazie all’architettura cloud, gruppi di punti di vendita con una visione centralizzata sui magazzini dei singoli negozi, sulle attività e sulle performance di vendita.

Per Paolo Teodorani di TeamSystem, “La digitalizzazione del business e dei processi sta investendo anche il mercato del retail. Il retailer ha la necessità di rendere più efficienti le operazioni di back end, come la gestione di magazzino e inventario, gli ordini e la sicurezza, mentre si trova a dover offrire servizi di front-end che siano sempre più in linea con la nuova era digitale, dai servizi di pagamento alle iniziative legate al contatto e alla fidelizzazione del cliente. CassaNova permette di digitalizzare punti vendita e ristoranti con semplicità e senza la necessità di doversi dotare di infrastrutture tecnologiche all’interno dei locali”.