Auto aziendali, prorogata fino al 2019 la detrazione Iva del 40%

La Commissione europea, su richiesta del Governo italiano, ha autorizzato la proroga dell'applicazione della detrazione Iva, nella misura del 40%, fino al 31 dicembre 2019, per le auto aziendali.

Il beneficio si applica quindi solo ai veicoli stradali a motore usati per scopo imprenditoriale/professionale, anche se acquisiti in locazione (anche finanziaria) e noleggio che non siano trattori agricoli o forestali e motocicli per uso privato con cilindrata non superiore ai 350 cc. A queste tipologie si aggiungono gli autocarri, con un limite di 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

L’Iva è detraibile anche per le spese di gestione (carburanti e lubrificanti, leasing, noleggio e custodia), nonché di manutenzione e riparazione e transito stradale.