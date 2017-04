La libertà di creare applicazioni di IOT industriale su cloud

Nexiona realizza soluzioni che consentono ai system integrator di costruire applicazioni IoT e piattaforme per qualsiasi tipo di cliente industriale con la flessibilità necessaria per mantenerle sulle piattaforme cloud di IBM, Microsoft Azure o Amazon Web Services.

L'approccio seguito da Nexiona è quellio di fare creare la piattaforma, detenendo i dati, allo scopo di dare ai clienti la completa libertà di custodire dove preferiscono i dati che per loro importanti vengono custoditi e facilità le preoccupazioni sulla sicurezza.

Mimetiq Composer è un kit di strumenti e servizi che rendono gli integratori di sistema in grado di costruire velocemente applicazioni di alto livello su ogni scala, usando qualsiasi tipo di device e usandolo ovunque.

Mimetiq Lite è un Concept Builder di facile utilizzo, con dashboard semplici e regole ed azioni. Usato dagli integratori di sistema per acquisire l’approvazione dei clienti prima di affrontare il progetto finale, usando degli strumenti più comprensibili e la scalabilità di Mimetiq Composer.

Mimetiq Edge è una soluzione flessibile su cui installare la piattaforma, in cui server, gateway e piattaforma sono combinate e applicano un livello comprensivo di monitoring locale, di controllo e di analisi, mentre i dati vengono filtrati, in modo che solamente le informazioni utili, usate per la manutenzione predittiva o per un’analisi ulteriore, vengano passate al centro dati o alla piattaforma cloud.

Mimetiq Edge funziona attraverso il sistema Dell Edge Gateway 5000 ed è disponibile attraverso Tech Data e i suoi partner mondiali.

Chi è Nexiona

Nexiona è una azienda software di Barcellona (Spagna) con uffici ad Oxford (UK) che crea strumenti per i system integrator per connettere, comporre, controllare ed integrare ogni tipo di hardware e software per costruire piattaforme private IoT (su cloud e on premise).

Con 120 protocolli di comunicazione Mimetiq può integrare qualsiasi tipo di dispositivo o sistema di business in qualsiasi network e può far superare gli ostacoli principali incontrati da molti system integrator.