Apple e Salesforce potenziano il Crm sull’iPhone

Apple e Salesforce hanno annunciato una partnership strategica che tesse un legame ancora più forte fra la piattaforma Crm e iOS per consentire la creazione di nuove potenti app mobili per le aziende.

Lavorando con Apple, Salesforce sta infatti riprogettando la sua app per abbracciare la piattaforma mobile nativa con nuove funzionalità esclusive per iOS.

Le aziende forniranno strumenti e risorse agli sviluppatori Salesforce per creare le proprie app native con un nuovo SDK Salesforce Mobile per iOS e un nuovo corso di iOS App Development su Trailhead, la piattaforma di apprendimento gratuita basata sul web di Salesforce.

Si parla dunque di app native: Salesforce ridisegnerà l'app Salesforce Mobile per offrire agli utenti esperienze di utilizzo di Crm esclusivamente su iOS, con funzionalità Apple esclusive come Siri Shortcuts, Face ID, Business Chat e altro.

Poi si parla del potenziamento degli sviluppatori Salesforce su iOS, con il primo SDK Salesforce Mobile ottimizzato per Swift, il linguaggio di programmazione moderno potente e intuitivo di Apple.

L'SDK nativo consentirà alle aziende e agli sviluppatori di creare e distribuire app per iPhone e iPad sulla piattaforma Salesforce Lightning, aggiungendo oggi alle centinaia di migliaia di app iOS per le aziende nell'App Store.

Per supportare l'apprendimento degli sviluppatori e la loro crescita professionale, Apple sta lanciando una nuova Guida introduttiva allo sviluppo di app per iOS che insegnerà a chiunque a creare app iOS native in Xcode con Swift.

La sezione Get started with iOS App Development è già disponibile a questo link.

Il nuovo Salesforce Mobile SDK per iOS sarà disponibile entro la fine del 2018.

L'app mobile Salesforce ridisegnata sarà disponibile all'inizio del 2019; la prima applicazione mobile Trailhead verrà lanciata più avanti nel corso dell'anno prossimo.