Come era stato anticipato da numerose voci, l’evento speciale Apple è stato tutto incentrato sui servizi. Tra le novità presentate al keynote spicca Apple Card, una nuova tipologia di carta di credito progettata da Apple stessa.

Nei servizi, sottolinea Tim Cook, Ceo di Apple, Cupertino porta la stessa filosofia di progettazione su cui si basano hardware e software. Una filosofia incentrata su facilità d’uso, attenzione ai dettagli, sicurezza e riservatezza.

Semplicità, trasparenza e privacy sono dunque i capisaldi su cui si basa Apple Card. Una proposta che ha l’ambizione di trasformare la consueta esperienza d'uso che gli utenti hanno della carta di credito per portarla a essere la stessa esperienza d’uso, fluida e intuitiva, tipica dei prodotti Apple.

Apple Card è infatti integrata nell'app Wallet su iPhone e funziona con Apple Pay. Anche il signup si effettua sull’iPhone, semplificando il processo di richiesta, per attivare la carta in modo veloce, senza lunghe attese.

Bisogna però subito sottolineare che Apple Card sarà disponibile questa estate solo negli Stati Uniti.

Apple Card ti ripaga a ogni transazione

Apple Card offre anche un programma di reward denominato Daily Cash, che restituisce una percentuale per ogni acquisto. Il cash back viene accreditato anch’esso direttamente sulla Apple Card dell’utente, ogni giorno, non dopo un lungo lasso di tempo. I soldi ”restituiti” possono essere subito utilizzati per altri acquisti Apple Card o Apple Pay.

A ogni pagamento effettuato utilizzando Apple Card con Apple Pay, i clienti riceveranno il 2% di Daily Cash come “premio”. La percentuale diventerà del 3% nel caso degli acquisti effettuati direttamente presso Apple. Quindi su Apple Store fisici e online e per i servizi Apple.

Apple Card è ideata anche in modo da offrire all’utente una vista chiara sulla situazione finanziaria della propria carta di credito. Offre pertanto viste in tempo reale e di facile comprensione sulle ultime transazioni e sul saldo, in Wallet.

Apple Card sfrutta il machine learning e Apple Maps per etichettare in modo chiaro le transazioni, con nomi e luoghi degli esercizi commerciali. Gli acquisti vengono anche sommati e organizzati automaticamente in categorie. Sempre per aiutare i clienti a tenere traccia delle spese e mantenerle sotto controllo al meglio. A questo scopo Apple Card fornisce riepiloghi settimanali e mensili delle spese.

Apple Card non prevede alcun fee: nessun costo annuale o di altro tipo. L'obiettivo di Apple è anche quello di offrire tassi di interesse tra i più bassi del settore. Anche nelle opzioni di pagamento, Apple Card è studiata per fornire informazioni di facile comprensione.

Sicurezza e partner

Per quanto riguarda la sicurezza, un numero di carta univoco viene creato su iPhone per Apple Card. Questo numero viene salvato in modo sicuro nel Secure Element del dispositivo, lo speciale chip di sicurezza utilizzato da Apple Pay. Gli acquisti sono autorizzati mediante le funzioni Face ID o Touch ID dell’iPhone. E sono resi sicuri da un codice univoco di sicurezza dinamico. L'architettura di sicurezza e privacy fa sì che Apple non sappia dove un cliente abbia fatto un acquisto, cosa abbia acquistato o quanto abbia pagato.

Naturalmente per implementare una carta di credito serve una banca, sottolinea Tim Cook. Per Apple Card, Apple collabora con Goldman Sachs e Mastercard.

Apple ha anche progettato una Apple Card fisica, per gli acquisti dove Apple Pay non è ancora accettata. La Apple Card fisica è in titanio e, anche come hardware, si distingue per la tipica linea pulita ed essenziale della Mela. Non presenta alcun numero, né codice di sicurezza CVV, data di scadenza o firma, sulla carta. Tutte queste informazioni rimangono comunque sempre e facilmente accessibili nell’app Wallet. Anche per gli acquisti effettuati con la Apple Card in titanio, i clienti riceveranno il Daily Cash, in questo caso dell’1%.

Non sono al momento noti dettagli sull’eventuale estensione futura del servizio Apple Card anche in altri mercati, al di fuori degli Stati Uniti.