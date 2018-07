I nuovi monitor della serie V2 di AOC sono indirizzati a utenti domestici, smart worker, studenti e appassionati di home entertainment. Si tratta di tre display nei formati da 21,5”, 23,8” e 27”, rispettivamente per i modelli 22V2Q, 24V2Q e 27V2Q.

I nuovi monitor si presentano in un involucro elegante e sottile, dal profilo essenziale e frameless su tre lati. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, sono dotati di pannelli IPS con risoluzione HD 1920x1080 pixel.

Offrono un angolo di visione di 178°/178° e colori con copertura del 72% della gamma NTSC. Il profilo laterale è molto sottile: 7,7 mm per i modelli da 21,5" e 23,6", 7,9 mm per quello da 27”. Il supporto in metallo consente la regolazione dell'inclinazione di oltre 20°. Inoltre ospita l’ingresso per l'alimentazione, il jack delle cuffie e le porte di connettività per le connessioni digitali.

AOC, serie V2

I nuovi monitor AOC della serie V2 offrono un tempo di risposta di 5 ms. La frequenza di aggiornamento è pari a 75 Hz ed è integrato il supporto AMD FreeSync. La luminosità è di 250 cd/m², sufficiente ad assicurare una buona visibilità dello schermo anche in stanze luminose. Gli ingressi video previsti sono HDMI e DisplayPort. L'uscita audio consente inoltre di collegare anche cuffie o altoparlanti esterni.

Nella serie V2 sono implementate le principali tecnologie di AOC. Ad esempio il Flicker-Free, che regola la luminosità con corrente continua (CC) anziché PWM (Pulse Width Modulation). Oppure la modalità Low Blue, che riduce le onde di luce blu potenzialmente dannose. La Clear Vision si occupa di aumentare la nitidezza dei contenuti in definizione standard (SD). La serie V2 di AOC è inoltre conforme alle normative EPA 7.0.

Il monitor 21,5" 22V2Q, il 23,8" 24V2Q e il 27" 27V2Q includono i cavi DisplayPort e HDMI. Costano, rispettivamente, 139 euro, 149 euro e 209 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.