HP: nuovi monitor, periferiche e soluzioni Poly Studio per i meeting

HP intende trasformare il modo in cui le persone collaborano in ambienti ibridi con un ampio portafoglio di soluzioni per sale conferenze e cuffie certificate, per garantire che tutti siano visti e ascoltati.

Grazie alla tecnologia smart camera Poly DirectorAI, i più recenti dispositivi Poly Studio mantengono l’attenzione dove conta, consentendo a tutti i partecipanti di mostrare il loro volto migliore.

Poly Studio E360 Center-of-Table Camera: progettata per sale riunioni di piccole e grandi dimensioni, la Poly Studio E360 è una telecamera da centro tavola che offre una qualità video eccellente e una copertura a 360 gradi. Lavorando in tandem con una telecamera front-of-room, la telecamera Poly Studio E360 dà ai partecipanti la certezza di essere visti chiaramente, riprendendo tutti i presenti nella sala, indipendentemente da dove sono seduti.

Se si entra in una grande sala riunioni con la telecamera Poly Studio E60, afferma HP, si sente immediatamente la differenza. Mette tutti a fuoco con un potente zoom ottico 12x e sensori 4K, catturando anche chi si trova in fondo alla sala con dettagli fedeli. La funzione di tracciamento di chi presenta assicura che il presentatore principale sia sempre visto da vicino, aggiungendo un nuovo livello di coinvolgimento per i partecipanti che si collegano in video.

Nelle sale di medie dimensioni, la barra video premium Poly Studio V52, basata sul design di Poly Studio X52, porta l’esperienza delle riunioni a un livello superiore. Le più recenti innovazioni della telecamera intelligente Poly DirectorAI e le esclusive funzioni di AI audio eliminano le distrazioni e affrontano le sfide poste dalle pareti di vetro nelle sale conferenze. Sia che si utilizzino le solide soluzioni HP per pc da conferenza per Microsoft Teams e Zoom, sia che si colleghi semplicemente il laptop per una videochiamata, questa barra video USB di qualità superiore si integra perfettamente con la configurazione, migliorando l’esperienza di riunione.

L’ultimo software Poly Lens offre un’implementazione video e una manutenibilità migliorate, consentendo una più rapida integrazione e configurazione senza necessità di pesanti installazioni tecniche. Questi miglioramenti – spiega HP – sono fondamentali per le organizzazioni che devono riadattare e riconfigurare gli spazi di lavoro, in modo da garantire un’esperienza utente coerente, risparmiando tempo e risorse.

La nuova integrazione del calendario di Microsoft 365 offre una visione completa della occupazione e dell’utilizzo della stanza su più piattaforme, in modo che l’IT possa effettuare piani di allocazione delle sale migliori in base alle tendenze di utilizzo. Poly Lens sta gettando le basi per l’implementazione, la gestione, il monitoraggio e l’analisi delle sale alimentate da video e dotate di intelligenza artificiale, sottolinea l’azienda.

Migliorare la produttività con i monitor e le periferiche HP

HP ha inoltre presentato nuovi monitor e periferiche che offrono un’esperienza d’uso confortevole e senza soluzione di continuità che aumenta la produttività ovunque si lavori.

Ridefinendo la sua linea di monitor commerciali premium, HP ha annunciato i monitor HP Series 7 Pro, la serie di monitor per conferenze più avanzata, pensata per i creator e i leader moderni che desiderano personalizzare il proprio stile di lavoro. I monitor HP Series 7 Pro da 27 e 34 pollici sono la prima serie di monitor per conferenze con una webcam AI privacy integrata, che offre una collaborazione virtuale realistica per dare sempre il meglio di sé. Disponibili in una gamma di 11 modelli, questi monitor costituiscono l’offerta più ampia di display di classe DreamColor di HP, per offrire immagini di alta qualità e una nitidezza fedele alla realtà.

La nuova tastiera HP 965 Ergonomic Wireless Keyboard è progettata per fornire un inedito livello di comfort e flessibilità. Il layout a zone separate e i 20 tasti programmabili offrono un’esperienza di digitazione personalizzata, mentre il tastierino numerico separato e personalizzabile ne aumenta la funzionalità. Il tasto Copilot integrato sfrutta le funzionalità AI per semplificare le attività quotidiane.

È possibile collegare più dispositivi tramite Bluetooth o un dongle, a seconda delle esigenze del flusso di lavoro. Questa tastiera – sottolinea HP – migliora l’esperienza di lavoro e riflette l’impegno dell’azienda per proteggere il nostro futuro comune: è realizzata con il 50% di materiali riciclati post-consumo e confezionata con un imballaggio esterno di provenienza sostenibile.

La serie HP Comfort porta il comfort dell’utente a un nuovo livello senza la curva di apprendimento dei veri prodotti ergonomici. La HP 685 Comfort Dual-Mode Keyboard ha un design ondulato e un poggiapolsi che consente di digitare comodamente per ore. È inoltre dotata di un tasto Copilot integrato. Con le sue impugnature sagomate, il mouse HP 685 Comfort Dual-Mode si adatta perfettamente alla mano. Le scorciatoie programmabili e le connessioni di sicurezza di questi dispositivi garantiscono un’esperienza di lavoro senza sforzi.

Altre periferiche e accessori per migliorare l’esperienza di lavoro flessibile includono:

HP 435 Programmable Wireless Keypad : l’azienda la definisce la tastiera meccanica Bluetooth più personalizzabile al mondo.

: l’azienda la definisce la tastiera meccanica Bluetooth più personalizzabile al mondo. HP USB-C Travel Hub G3 : per espandere le funzionalità del proprio notebook con cinque porte essenziali, che offrono un’alimentazione scalabile e una connettività plug-and-play per quasi tutti i dispositivi.

: per espandere le funzionalità del proprio notebook con cinque porte essenziali, che offrono un’alimentazione scalabile e una connettività plug-and-play per quasi tutti i dispositivi. HP 405 Backlit Wired Keyboard : per semplificare il proprio spazio di lavoro con una tastiera resistente agli schizzi e igienizzabile, che offre tre livelli di calda retroilluminazione per le condizioni di scarsa illuminazione.

: per semplificare il proprio spazio di lavoro con una tastiera resistente agli schizzi e igienizzabile, che offre tre livelli di calda retroilluminazione per le condizioni di scarsa illuminazione. HP Modular Bag Series : serie di borse modulari, leggere e innovative, con uno zaino, una borsa e una custodia per laptop per riporre in modo organizzato i propri oggetti essenziali.

: serie di borse modulari, leggere e innovative, con uno zaino, una borsa e una custodia per laptop per riporre in modo organizzato i propri oggetti essenziali. HP 14-inch Convertible Laptop Backpack Tote: è possibile trasformare questo leggero zaino per laptop da 14 pollici in una borsa tote, una borsa ripiegata o una borsetta, per una versatilità senza pari.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di HP.