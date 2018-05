Amazon apre un nuovo deposito in Brianza

Amazon ha annunciato l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Burago di Molgora, in provincia di Monza e Brianza.

La struttura consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica in Italia, garantendo consegne più veloci ai clienti e un servizio migliore per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione.

Il nuovo deposito di smistamento di oltre 5.000 metri quadri creerà circa 70 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni, consentendo ai corrieri locali e regionali di consegnare gli ordini dei clienti più velocemente.

Come ha detto Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, “Con questo nuovo deposito le aziende di consegna locali indipendenti potranno far crescere la loro attività, in quanto Amazon fornirà loro la tecnologia più avanzata per effettuare le consegne”.

Soddisfatto Angelo Mandelli, sindaco di Burago Molgora: “In questi anni diverse imprese sono tornate ad investire sul nostro territorio edora diamo il benvenuto ad Amazon. Accogliamo il loro stile americano che sono certo si saprà bene integrare con quello nostro brianzolo, una combinazione vincente che lascerà sicuramente tutti piacevolmente sorpresi. Non mancheranno le sinergie e il pensare insieme a progetti utili all'intera collettività”.

Gli investimenti di Amazon in Italia

Amazon ha investito oltre 800 milioni di euro e creato più di 3.500 nuovi posti di lavoro dal suo arrivo in Italia nel 2010. Il centro di distribuzione Castel San Giovanni, primo sito logistico di Amazon in Italia, è stato inaugurato nel 2011.

Nel novembre 2015 Amazon ha aperto il suo centro di distribuzione urbano da1.500 metri quadri a Milano per servire i clienti Amazon Prime Now. Lo scorso mese di settembre i centri di distribuzione Amazon di Passo Corese (RI) e Vercelli sono entrati in attività: l’azienda ha investito per i due stabilimenti rispettivamente 150 e 65 milioni di euro, con la creazione di 1.200 posti di lavoro a Passo Corese e 600 a Vercelli entro tre anni dal lancio per supportare ulteriormente il costante incremento della domanda dei clienti e gestire la rapida crescita dei prodotti disponibili sul catalogo Amazon.

Nel corso degli ultimi due anni, Amazon ha inoltre lanciato un centro di smistamento a Castel San Giovanni e otto depositi di smistamento situati a Avigliana (TO), Origgio (VA), Rogoredo (MI), Crespellano (BO), Calenzano (FI), Vigonza (PD), Pomezia (RI) e Fiano Romano (RI), a questi si aggiunge il recente annuncio del deposito di smistamento di Buccinasco (MI).

Oltre a questi investimenti nello sviluppo della propria rete logistica in Italia, nel 2012 Amazon ha aperto il centro di assistenza clienti a Cagliari e gli uffici corporate a Milano. Nel novembre del 2017 Amazon ha spostato i propri uffici corporate in un edificio di 17.500 metri quadri nel quartiere emergente di Porta Nuova.

La nuova sede corporate ospita gli attuali 400 dipendenti e fornirà all’azienda spazio sufficiente peraccogliere oltre 1.100 persone.

Amazon ha inoltre annunciato l’apertura a Torino di un centro di sviluppo per la ricerca sul riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale che supporterà la tecnologia già utilizzata per l’assistente vocale Alexa, al momento disponibile solo in lingua inglese per servizi e prodotti come Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Fire TV e Amazon Tap.