Amazon ha annunciato nuovi prodotti, funzionalità e servizi a supporto di Key by Amazon, al momento solo negli Stati Uniti.

Amazon Key è un servizio disponibile solo in USA per la consegna quando il cliente non è in casa. Questi nuovi prodotti e funzionalità arriveranno in date diverse nei prossimi mesi e alcuni sono in preordine.

Queste ultime offerte comprendono la nuova Schlage Encode Smart Wi-Fi Deadbolt, smart lock per Key abilitata al WiFi. Poi è stata annunciata Key for Garage, in collaborazione con Chamberlin Group (CGI). La compatibilità dell'app Ring per il servizio Key. Infine Key for Business, per la consegna dei pacchi alle aziende e edifici commerciali.

Con i servizi Key non c’è bisogno di aprire al corriere

Partiamo dall’ultimo, dall’offerta aziendale. Key for Business è una sorta di portachiavi smart per i corrieri che consegnano pacchi Amazon a ditte e proprietà commerciali. Questa tecnologia consente ai proprietari delle ditte, e ai gestori di edifici in cui risiedono società, di dare l’accesso controllato al personale che effettua le consegne.

In tal modo si elimina la necessità per il personale dell'edificio di dare manualmente l’accesso a ogni consegna. Mediante il servizio Key for Business, il personale degli edifici può monitorare gli ingressi e gestire le ore di consegna. Key for Business, sottolinea Amazon, funziona con la maggior parte dei sistemi di accesso agli edifici. Come per gli altri servizi annunciati, si parla sempre solo di Stati Uniti.

Schlage Encode Smart WiFi Deadbolt è invece il primo smart lock abilitato WiFi per Key. Offre dunque l’opzione di gestire l’accesso remoto senza chiavi o hardware aggiuntivo, ovunque ci si trovi. Per iniziare a utilizzarlo, c’è bisogno solo del WiFi e dell'app Key.

Amazon consegna nel garage

Key for Garage serve esattamente per ciò che dice il nome. Consente all’utente di monitorare e controllare la porta del proprio garage tramite l'app Key. Quindi, oltre che a casa e in auto, gli utenti Amazon Prime americani potranno ricevere consegne anche nel loro garage. Key for Garage è reso possibile dall'integrazione di Key con la tecnologia connessa proprietaria myQ di CGI.

L’altra novità riguarda gli utenti dell’app Ring. Sarà possibile bloccare e sbloccare gli smart lock compatibili con Key direttamente dal live feed della videocamera nell'app Ring. Ad esempio, quando arriva un ospite, si può verificare con il Ring Video Doorbell e sbloccare la serratura Yale, Kwikset o Schlage con la semplice pressione di un pulsante nell'app Ring.

Maggiori informazioni su Amazon Key sono disponibili sul sito dedicato, raggiungibile a questo link.